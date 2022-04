Samsung veut réduire de 50% le coût de réparation de ses smartphones

Samsung envisage de mettre en place un nouveau système pour réparer ses produits, afin de rendre l’opération bien moins onéreuse pour l’utilisateur. Pour ça, la marque coréenne pourrait tout simplement utiliser des pièces d’occasion. Ce serait également une manière de faire un geste pour l’environnement.

Lorsqu’un produit Samsung est envoyé au SAV, le constructeur le répare avec des pièces neuves. Dans un futur proche, il pourrait utiliser des pièces d’occasion. De cette façon il ferait un geste pour la planète tout en faisant baisser le coût pour le consommateur, à hauteur de 50%.

C’est le site Sammobile qui précise les modalités. Le constructeur devrait mettre en place un système de pièces de rechange recyclées, utilisées dans le cadre des réparations. Bien entendu, elles devraient passer par une certification stricte. Ainsi, elles devraient être d’une qualité équivalente à des pièces neuves.

Samsung veut faire baisser la facture des réparations

Pour le moment, on ne sait pas vraiment quels produits seront concernés par cette mesure. Les pièces recyclées seront-elles uniquement dédiées aux smartphones ? Les autres produits, comme les tablettes, les PC ou même les écouteurs seront-ils concernés ? Quoi qu’il en soit, ce nouveau système devrait être mis en place très prochainement, soit au second semestre 2022. Reste à savoir comment Samsung va communiquer sur le sujet et comment les clients accueilleront cette mesure.

Il n’y a aucune raison que ces derniers n’y soient pas favorables. Utiliser des pièces recyclées, cela signifierait une facture moins salée à l’arrivée. Nous parlons d'une réduction de moitié, tout de même. De plus, cela contribuerait à la protection de l’environnement, sujet ô combien important pour nombre de clients. Qu’importe si votre nouvel écran soit d’occasion plutôt que neuf s’il n’y a aucune différence. Il y a quelques jours, Samsung a également annoncé un programme destiné aux utilisateurs américains. Ces derniers peuvent se procurer des pièces de rechange pour leurs smartphones Galaxy afin de les réparer eux-mêmes. Cette mesure serait donc la suite logique des choses.

Bien entendu, nous vous tiendrons au courant si Samsung annonce l’arrivée d’un tel programme. L’environnement et le pouvoir d’achat étant au cœur des préoccupations, nul doute que la société coréenne va miser dessus dans sa communication.

Source : Sammobile