Samsung va s’attaquer aux Apple Glass : découvrez les lunettes connectées en vidéo

Apple, Facebook et Microsoft travaillent activement à concevoir des lunettes de réalité augmentée. Le géant coréen Samsung plancherait actuellement sur le même projet, comme le dévoilent les vidéos partagées par le célèbre leaker WalkingCat, qui mettent en scène ses lunettes connectées.

Renommé pour ses fuites fiables, WalkingCat a partagé deux nouvelles vidéos qui montrent certaines des fonctionnalités de ces futures Samsung Glasses. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de ces produits, puisque déjà début 2020, Samsung teasait l’arrivée de lunettes de réalité augmentée.

Celles-ci se déclinent en deux versions, les Samsung Glasses Lite ainsi Samsung Next Wearable Computing. Les lunettes elles-mêmes sont considérablement plus grandes que des lunettes ordinaires. En conséquence, on ne sait pas si celles-ci seront adaptées pour une utilisation au quotidien.

Ces vidéos dévoilent des lunettes de réalité augmentée futuristes

La première vidéo, nommée « Samsung Glasses Lite », dévoile des lunettes capables de projeter un écran virtuel géant où vous pouvez jouer à vos jeux, regarder un film, vous donner accès à un ordinateur virtuel grâce au mode DeX ou passer des appels vidéo. Le mode DeX permet de transformer votre smartphone en ordinateur de bureau grâce à un écran externe, et il peut désormais être utilisé complètement sans fil depuis le Galaxy Note 20.

Grâce aux Samsung Glasses Lite, il est même possible de lancer un « mode lunettes de soleil » qui teint automatiquement les verres des lunettes. Enfin, les lunettes peuvent agir comme un écran de visualisation instantanée à la première personne pour votre drone DJI. Ces nouvelles lunettes s’intègreraient parfaitement dans l’écosystème déjà très complet de Samsung.

La deuxième vidéo présente le concept assez différent et beaucoup plus futuriste. Cette fois-ci, les lunettes laissent l'utilisateur “voir” des objets numériques en 3D apparaître dans le monde réel, ce qui ressemble beaucoup aux fonctionnalités des HoloLens de Microsoft. Apple devrait également prochainement se lancer dans la réalité augmentée avec les Apple Glass, qui sont attendues dès le premier semestre de 2022. Elles pourraient être commercialisées aux alentours de 1000 euros, puisque leur coût de production serait d’environ 500 dollars selon Wang Weilun, un analyste de JP Morgan.