Galaxy S23 : Samsung travaille enfin sur une solution pour le bug des photos floues

Il aura fallu attendre plusieurs mois avant que Samsung reconnaisse que ses Galaxy S23 sont victimes d’un bug qui gâche leurs photos. En effet, une zone floue apparaît systématiquement lorsque le cliché est capturé d’un peu trop près. Le constructeur coréen a affirmé qu’un correctif est en développement.

Si vous possédez un Galaxy S23, vous avez peut-être remarqué un léger défaut sur certaines de vos photos. En effet, depuis le mois de mars, les utilisateurs rapportent massivement que certaines zones sont systématiquement floues sur leurs images. La forme est variable, pouvant au choix s’apparenter à une banane ou à un donut. Or, depuis tout ce temps, Samsung s’est bien gardé de confirmer, ou même de communiquer sur le problème.

C’est finalement mercredi dernier que le constructeur s’est décidé à sortir de son silence. Dans un billet de blog sur la version polonaise de son site communautaire, la firme a reconnu que ses derniers smartphones présentent un sérieux problème au niveau de leur capteur principal 50 MP. « Vous avez peut-être remarqué que, lorsque vous prenez une photo en gros plan, la zone autour du sujet semble un peu floue », écrit Samsung.

Samsung va enfin résoudre le bug des photos floues sur les Galaxy S23

« Cela s’explique par le fait que le capteur grand-angle du S23 et du S23+ possède une ouverture lumineuse, ce qui facilite la prise de photos dans l’obscurité. Toutefois, cela signifie également que la mise au point sélective plus visible peut rendre l’arrière-plan de vos photos un peu flou », explique Samsung. Le souci est donc bel et bien matériel, comme on le soupçonne depuis ses débuts.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de solution. Premièrement, le constructeur conseille de se reculer d’au moins 30 cm du sujet de la photo, ce qui permettra une meilleure mise au point. Ensuite, tenir le smartphone à la verticale peut également améliorer le rendu, contrairement à une photo à l’horizontale ou en diagonale.

Mais surtout, Samsung « prévoit de corriger ce problème dans une prochaine mise à jour logicielle », selon le billet de blog. Le souci n’est donc pas une fatalité, puisqu’une prochaine version du firmware devrait corriger tous ces défauts. Reste à savoir quand celle-ci sera disponible.

