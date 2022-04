Samsung va améliorer l’autonomie de ses smartphones grâce à des batteries inspirées des voitures électriques

Samsung souhaiterait améliorer l’autonomie de ses smartphones en les dotant d’une technologie de batterie qui n’est jusqu’à présent utilisée que dans l’industrie automobile. La taille des batteries des futurs smartphones pourrait ainsi augmenter significativement.

Samsung SDI, une société du groupe spécialisée dans la production de batteries, a commencé la production de la cinquième génération de batteries à destination des véhicules électriques. Contrairement aux batteries traditionnelles, les nouveaux accumulateurs utiliseront une méthode d’empilage plutôt que la méthode habituelle du « jelly roll », comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Le passage à un design empilé similaire à celui qu’utilisent les batteries des voitures électriques pourrait entraîner une augmentation de 10 % ou plus de la capacité d’une batterie d’une taille équivalente. C'est la première fois que Samsung prévoit d'utiliser la technologie d'empilement dans des batteries plus petites pour les téléphones, au lieu des grandes cellules des véhicules électriques, et la société aurait déjà mis en place une ligne de production pour ces batteries en Corée, ainsi qu'une ligne d'essai en Chine.

Le Galaxy S23 pourrait voir son autonomie augmenter

Si Samsung venait à utiliser cette nouvelle technologie dans son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S23, celui-ci pourrait voir son autonomie largement augmenter. En effet, elle permettrait par exemple au modèle Ultra d’utiliser une batterie 10 % plus grosse que le Galaxy S22 Ultra, c’est-à-dire de 5500 mAh, sans que le smartphone ne devienne plus épais.

De son côté, Xiaomi avait également annoncé l’année dernière une nouvelle technologie promettant une augmentation de 10 % de la capacité d’une batterie pour une taille identique aux générations précédentes. Pour cela, le fabricant chinois a notamment augmenté de la teneur en silicium des électrodes et utilisé une technologie de conditionnement améliorée qui rétrécit et plie les circuits de commande.

L’adoption d’une conception empilée pour la batterie pourrait également permettre aux fabricants d’améliorer la puissance de la recharge rapide de leurs appareils. Ainsi, ils pourraient par exemple adopter une nouvelle technologie récemment mise au point par des chercheurs, capable de recharger intégralement une batterie en l’espace de 5 minutes seulement.

Source : The Elec