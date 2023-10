Samsung travaille sur un capteur photo de 432 mégapixels pour ses Galaxy S Ultra

Samsung cherche depuis longtemps maintenant à repousser les limites en matière de photographie, et a pour cela équipé ses récents smartphones de capteurs de 200 MP. Les prochains appareils Galaxy iront encore plus loin.

Depuis la sortie de son Galaxy S20 Ultra, Samsung mise sur des capteurs photo avec un grand nombre de mégapixels. Après avoir utilisé des caméras de 108 MP pendant trois ans, le géant coréen a introduit cette année un capteur de 200 MP sur son Galaxy S23 Ultra.

D’après plusieurs rapports, Samsung utilisera ce capteur HM2 sur tous ses appareils Ultra au moins jusqu’au Galaxy S26 Ultra, en améliorant légèrement la caméra chaque année avec de nouvelles fonctionnalités. Cependant, après cela, Samsung aurait bien l’intention d’introduire un tout nouveau capteur avec beaucoup plus de mégapixels.

Le Galaxy S27 Ultra utilisera un capteur photo de 432 MP

D’après plusieurs leakers sur X, dont notamment @Tech_Reve, Samsung travaille activement sur deux nouveaux capteurs photo de 432 MP, nommés HW1 et HW2. Le premier mesure 1/1.05 pouce et offre des photosites individuels de 0,56 micron, tandis que le deuxième est légèrement plus petit, avec des photosites de 0,5 micron et une taille de 1/1.07 pouce. Ils sont tous deux plus grands que le capteur HP2 de 200 MP que l’on retrouve sur le Galaxy S23 Ultra.

Sur son Galaxy S27 Ultra, qui sortira en 2027, Samsung envisagerait donc d’utiliser l’un de ses capteurs, qui promet déjà des photos plus détaillées que jamais. Le géant coréen devra sans doute développer de nouvelles technologies de pixel-binning afin de combiner plusieurs pixels et ainsi récolter plus de luminosité. Il reste maintenant à voir si ceux-ci seront toujours aussi performants en basse luminosité.

En plus de ces deux nouveaux capteurs photo, le leaker dévoile que Samsung travaille également sur un capteur de 50 MP capable de rivaliser avec l’IMX989, qui mesure un pouce. Il s’agit là du meilleur capteur du marché, et on le retrouve déjà sur des appareils tels que le Xiaomi 13 Ultra ou encore l’OPPO Find X6 Pro. Samsung plancherait aussi sur un autre capteur de 440 MP, qui pourrait lui arriver dès l’année prochaine chez d’autres fabricants de smartphones.