Samsung s’apprête à lancer un SSD QVO de 8 To au prix de 900 dollars

Samsung va bientôt lancer un SSD QVO doté de 8 To de mémoire V-NAND. Le composant est récemment apparu sur le site américain d’Amazon au prix exorbitant de 900 dollars. D’après les informations de la boutique en ligne, ce nouvel SSD sera commercialisé à la fin du mois d’août 2020. Découvrez toutes les informations disponibles.

Ce 9 juin, un mystérieux SSD 870 QVO de Samsung a été mis en ligne sur Amazon US, rapportent nos confrères de Tom’s Hardware. Le listing affiche une poignée d’informations concernant le composant proposé à la précommande. Ainsi, on apprend que le SSD s’appuie sur la mémoire QLC (Quad Level Cell) 3D V-NAND de Samsung et sur l’interface SATA III, la troisième génération d’interface SATA cadencée à 6.0Gb/s, pour le transfert de données.

Sortie le 24 août 2020 au prix de 900 dollars

Pour l’heure, on ignore encore tout des performances du SSD 870 QVO. Vu les premières informations disponibles, on peut tabler sur des performances analogues à celles du SSD 860 QVO, qui exploite aussi la mémoire NAND Flash 3D QLC. On s’attend donc à des performances situées autour des 550 Mo par seconde en lecture et des 520 Mo par seconde en écriture du côté de l’écriture.

D’après les informations mises en avant par Amazon, le SSD 870 QVO sera commercialisé dès le 24 août 2020 au prix de 899,99 dollars, soit un peu plus de 10 cents par Go. Sans surprise, le disque dur s’adresse surtout aux utilisateurs souhaitant stocker d’importantes quantités de données.

Pour les usagers moins gourmands, Samsung s’apprête à lancer une déclinaison cantonnée à 1 To de mémoire. Cette déclinaison plus modeste sera commercialisée dès le 30 juin 2020 sur Amazon au prix contenu de 129,99 dollars. Que pensez-vous de ces 2 nouveaux SSD ? Allez-vous craquer pour la version 8 To ? On attend votre avis dans les commentaires.

