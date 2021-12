Samsung serait prêt à abandonner Android pour Fuchsia

Samsung pourrait choisir de tout miser sur Fuchsia pour ses smartphones dans le futur. Il s’agit d’un nouveau système d’exploitation conçu par Google qui pourrait être amené à remplacer Android. La chose ne devrait pas se faire tout de suite.

Cela fait maintenant quelques années que Google travaille sur un nouveau système d’exploitation : Fuchsia. Alors qu’Android est basé sur un noyau Linux, Fuchsia serait basé sur un noyau maison : Zircon. Une reconstruction totale de l’écosystème de Google. Cet OS pourrait tout changer à l’avenir, et intéresse beaucoup Samsung, selon certains leakers.

Dohyum Kim, célèbre leaker souvent bien informé, a indiqué dans un tweet que Samsung se préparerait à se séparer d’Android sur ses téléphones. Le but serait évidemment de s’orienter vers Fuchsia. Cependant, la chose ne devrait pas arriver rapidement, puisque la transition devrait se faire dans les prochaines années.

Samsung pourrait opter pour Fuchsia en remplacement d'Android

Ce n’est pas la première fois qu’une telle possibilité est évoquée. En effet, Ice Universe, un autre leaker célèbre, avait déjà évoqué ce futur en mai dernier. Une possibilité qui fait sens, étant donné que Samsung participerait au développement de ce nouveau système d’exploitation révolutionnaire. Sur le papier, Fuchsia ne représente que des avantages. Premièrement, il devrait faire tourner toutes les applications Android, ce qui devrait assurer une transition douce pour les utilisateurs, voire invisible pour ceux qui ne sont pas au fait de l’actu tech.

De plus, Fuchsia a la particularité de fonctionner aussi bien sur smartphones et tablettes que sur les objets connectés. Un OS multitâche qui permettra une convergence forte en matière de domotique. Enfin, les commandes vocales devraient être prises en compte directement dans le système d’exploitation, et plus seulement via une application.

Toutefois, les informations sont rares sur ce projet encore mystérieux de Google. On sait qu’il est en développement depuis 2016 et qu’il pourrait remplacer Android à terme. La firme de Mountain View pourrait démarrer la transition dans les prochaines années. Il n’est donc pas impossible qu’en 2030, nous n’ayons plus de smartphones Android, mais des smartphones Fuchsia.

Bien entendu, il faudra guetter les actus concernant cet OS qui sait se faire discret et on espère en savoir un peu plus en 2022.