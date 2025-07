Samsung renforce la sécurité de votre smartphone avec un centre d’alertes inédit dans One UI 8

Samsung prépare une grande nouveauté pour renforcer la sécurité de ses téléphones. Avec One UI 8, un nouveau tableau de bord va alerter en temps réel sur les risques et abus d’autorisations. Une façon simple et efficace de reprendre le contrôle de votre smartphone.

La sécurité des smartphones est devenue une priorité pour les fabricants. Entre applications malveillantes et fuites de données, de plus en plus d’utilisateurs cherchent des outils simples pour protéger leurs informations. Les mises à jour logicielles et les correctifs réguliers ne suffisent plus toujours à rassurer, surtout quand certaines applications exploitent des autorisations sans qu’on s’en rende compte.

En 2025, Samsung a lancé la bêta de One UI 8, basée sur Android 16. Cette version s’adresse en priorité à sa toute dernière série Galaxy S25, incluant les S25, S25 Plus et S25 Ultra. Ces modèles peuvent déjà tester le nouveau système en avant-première grâce à l’application Samsung Members. Parmi les nouveautés, on trouve le fameux Alerts Center, une fonction inédite qui centralise toutes les alertes de sécurité et de confidentialité. Cette nouveauté a été repérée dans une version interne par Android Authority, qui a confirmé son intégration dans les prochaines mises à jour.

One UI 8 introduit Alerts Center, un tableau de bord qui surveille vos autorisations en temps réel

Le Alerts Center avertira dès qu’une application accède trop souvent à la caméra, au micro, à la localisation ou à vos contacts, surtout en arrière-plan. Si une app « de confiance » demande de nouvelles autorisations après une mise à jour, vous serez invité à vérifier avant d’accepter. Samsung souhaite ainsi aller plus loin que le tableau de bord de confidentialité d’Android, en proposant une interface unique qui combine prévention et actions immédiates. Vous pourrez même révoquer ou ajuster les autorisations directement depuis l’alerte, sans devoir fouiller dans les menus.

En plus des alertes liées aux applications, le Alerts Center regroupe aussi des avertissements plus globaux. Il signalera par exemple un logiciel malveillant, un compte Google ou Samsung non sécurisé, ou un correctif de sécurité manquant. Il rappellera aussi d’activer les fonctions biométriques ou le service Find My Mobile si nécessaire. Samsung espère ainsi aider chaque utilisateur à garder son appareil à jour et protégé, sans effort. Grâce à cette approche centralisée, vous pourrez réagir plus vite et éviter que vos données personnelles ne tombent entre de mauvaises mains.