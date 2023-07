Windows 11 : en plus de Copilot, cette mise à jour propose une fonctionnalité géniale mais cachée

Microsoft commence à proposer la build 23493 de Windows 11 à destination des abonnés au canal Dev du programme Windows Insider. Elle intègre le très attendu Windows Copilot, mais pas seulement.

Windows 11 build 23493 vient d’être déployé sur le canal Dev du programme Windows Insider. Le système d’exploitation de Microsoft change à une allure assez impressionnante, et c’est encore plus visible avec cette nouvelle itération. La fonctionnalité la plus attendue est sans aucun doute Windows Copilot, qui promet de rendre l’expérience globale dans Windows 11 beaucoup plus intuitive pour tous les utilisateurs, des moins expérimentés aux plus aguerris par la grâce de l’IA. Cela dit, cette mise à jour propose une foultitude de nouveautés intéressantes. L’une d’entre elles permet notamment d’identifier plus facilement les applications système par défaut sur Windows 11.

Cette nouvelle mise à jour propose également une page des Paramètres revue et corrigée. Celle-ci centralise désormais tous les réglages du PC et permet de personnaliser toujours un peu plus l’apparence et le fonctionnement de l’OS. Par ailleurs, PhantomofEarth, un membre de Twitter, nous a dévoilé une fonctionnalité que les ingénieurs semblent vouloir cacher, pour le moment. Elle « aidera les utilisateurs de Windows 11 à déterminer d'un coup d'œil quelles applications sont préinstallées avec le système d’exploitation ».

Windows 11 build 23493 différencie les programmes préinstallés des apps tierces

Ainsi, sur la page listant toutes les applications installées sur votre PC, vous noterez que sous les programmes préinstallés dans Windows 11 s’affiche la mention « Système » (System). Très utile lorsqu’on veut faire un peu de « ménage » dans le système sans désinstaller les programmes « essentiels ». Microsoft déploiera-t-il vraiment cette fonction cachée dans la version publique de Windows 11 ?

Build 23493 has updated the system app labels feature in Start > All apps first added in build 23481 (hidden/disabled). Specific apps like Settings and File Explorer are now labeled instead of 'Microsoft = System' vivetool /enable /id:44571814,44573982 pic.twitter.com/ZTWSbce91c — PhantomOcean3 💙💛 (@PhantomOfEarth) July 4, 2023

Rien n’est moins sûr. Le fait que la firme de Redmond n’a pas listé ce changement sur la page officielle de cette build destinée aux développeurs prouve qu’elle est probablement instable. Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider, vous devriez avoir accès incessamment sous peu à cette nouvelle build. Elle devrait en tout cas être disponible à travers la mise à jour Moment 3 du mois de juillet (mardi 11 donc), ou cet été.