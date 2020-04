Samsung réduit la production de smartphones de 50% à cause du coronavirus

Samsung aurait décidé de réduire sa production de smartphones de moitié, révèle un rapport en provenance de Corée du Sud. Pendant le mois d’avril, la firme ne produirait que 10 millions de téléphones pour compenser les pertes engendrées par le confinement contre le coronavirus. Le rapport pointe ainsi du doigt les chiffres de ventes décevants de la gamme des Galaxy S20.

Au cours d’avril 2020, les usines de Samsung ne produiront que 10 millions de smartphones, rapportent nos confrères de The Elec. En moyenne, le constructeur sud-coréen produit mensuellement 25 millions de téléphones, soit approximativement 300 millions de terminaux par an. « Il y a encore pas mal de stock produit mars en raison du coronavirus » explique une source proche de l’industrie. Dans ces conditions, il est « inutile de produire plus que nécessaire » en avril.

Samsung enregistre une baisse des ventes à cause de la pandémie

Suite aux mesures de confinement prises dans de nombreux pays, Samsung n’a pas pu vendre autant de smartphones que prévu dans le monde. En pleine crise sanitaire, la demande pour de nouveaux smartphones est évidemment à la baisse. Dans ce contexte, les Galaxy S20 n’ont pas rencontré le succès escompté. D’après les informations de The Korea Herald, Samsung serait loin d’atteindre ses objectifs de ventes. Les Galaxy S20 se vendraient même deux fois moins bien que les S10 en 2019. La firme se retrouve donc avec un stock de smartphones invendus sur les bras.

Malgré cette débâcle, « Samsung Electronics prévoit de ramener le volume de production à la normale en mai », poursuit la source anonyme interrogée par The Elec. Néanmoins, « il faudra peut-être plus de temps que prévu pour que les choses reprennent leur cours normal ». En dépit de la crise sanitaire et des mauvaises ventes des S20, les résultats financiers de Samsung pour le premier trimestre 2020 s’annoncent en hausse. Le groupe table sur un chiffre d’affaires de 55 000 milliards de won (44,9 milliards de dollars), en hausse de 5% par rapport à l’an dernier. Comme souvent, Samsung peut compter sur sa division semi-conducteurs pour limiter les dégâts.

Source : The Elec