Samsung propulse la Galaxy Ring au cœur de la maison connectée avec une fonction révolutionnaire

Une nouvelle mise à jour du Galaxy Ring change sa façon d’interagir avec votre maison. Samsung y intègre des fonctions inédites qui vont bien au-delà du suivi de santé. Le bijou connecté devient une véritable télécommande du quotidien.

Le marché des objets connectés évolue rapidement, avec des appareils de plus en plus intelligents et polyvalents. Suivi d’activité, analyse du sommeil, alertes de santé : les fonctionnalités se multiplient pour offrir une vision complète du bien-être. Mais une tendance prend de l’ampleur : la connexion entre santé et maison. Plusieurs marques cherchent à faire de leurs accessoires des éléments centraux dans un écosystème domestique entièrement automatisé.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la dernière mise à jour de la Galaxy Ring de Samsung. Actuellement en cours de déploiement en Corée du Sud, elle introduit deux nouveautés majeures : une fonction appelée « Activity Consistency » et une nouvelle interface de sommeil intelligente. Le tout s’appuie sur la plateforme domotique SmartThings de Samsung, afin d’ajuster automatiquement les appareils de la maison en fonction du rythme de l’utilisateur.

Samsung connecte la Galaxy Ring à SmartThings pour optimiser le sommeil automatiquement

La fonction la plus marquante de cette mise à jour est liée au sommeil. La Galaxy Ring peut désormais interagir avec les équipements connectés de la maison, comme l’éclairage connecté, le thermostat ou les enceintes. L’objectif : créer un environnement idéal selon les phases de sommeil détectées. Selon des informations relayées par TechRadar, ces réglages se feraient automatiquement via SmartThings, sans intervention manuelle. Par exemple, les lumières peuvent s’éteindre progressivement dès que l’utilisateur entre en phase de sommeil profond, ou la température peut s’ajuster pour améliorer le confort nocturne.

Cette nouvelle capacité transforme la Galaxy Ring en bien plus qu’un simple capteur. Il devient un point central dans l’écosystème domestique de Samsung. Ce type d’intégration marque un pas important vers des maisons plus intelligentes, capables d’agir en temps réel selon l’état physique ou mental de leurs occupants. D’autres fonctionnalités pourraient suivre, renforçant son rôle comme passerelle entre santé personnelle et domotique. À mesure que Samsung étend son catalogue d’objets connectés, ce type d’usage intégré pourrait bien devenir la norme.