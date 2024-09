Samsung propose 3 offres cumulables sur son nouvel ultrabook Galaxy Book5 Pro 360

Le Galaxy Book5 Pro 360 est l’un des meilleurs ultrabooks actuellement disponibles sur le marché. Ce modèle est ultra-puissant tout en étant fin et léger. Ce PC portable conçu pour profiter des dernières avancées en termes d’intelligence artificielle tourne sous Windows et vous pouvez d’ores et déjà le précommander. Il bénéficie actuellement de trois très belles offres cumulables sur le site et l’application officielle Samsung. Voici comment en profiter.

Dévoilé début septembre par Samsung, le Galaxy Book5 Pro 360 dispose de toutes les qualités pour s’imposer comme l’un des meilleurs ultrabooks du marché. Il se pose en concurrent direct des MacBook Pro d’Apple. Alors si vous cherchez une alternative qui tourne sous Windows, vous êtes au bon endroit.

Le Galaxy Book5 Pro 360 ne manque pas d’atouts. En effet, il allie performances de haut vol, finitions haut de gamme, grand écran AMOLED, finesse de conception et poids plume. Il est actuellement disponible en précommande à partir de 2199 euros sur le site officiel de Samsung. Il sortira officiellement en France le 11 octobre prochain.

200€ de bonus reprise + 10% de réduction + Galaxy Buds3 Pro offerts

Si le Galaxy Book5 Pro 360 de Samsung n’est pas encore disponible en magasin, cela ne l’empêche pas de déjà bénéficier de plusieurs offres promotionnelles très intéressantes et en plus cumulables.

La première offre est un bonus reprise de 200 €. Pour bénéficier de ces 200 € de réduction, il vous suffit d’échanger avec Samsung un vieil appareil, même s’il ne fonctionne plus. Vous pouvez ainsi faire reprendre un smartphone, une tablette, un ordinateur, une montre connectée ou même des écouteurs sans fil.

Bien évidemment, en fonction de votre appareil et de son état, vous pouvez bénéficier en plus d’un montant reprise pouvant aller jusqu’à 610 €, en plus des 200 € de bonus. Point important, le bonus reprise s’applique directement dans votre panier. Vous n’aurez pas à attendre la réception du produit par Samsung pour en profiter.

Mais ce n’est pas tout, car si vous précommandez votre Galaxy Book5 Pro 360 depuis l’application officielle Samsung, vous pouvez bénéficier de deux offres supplémentaires. La première consiste en une réduction de 10% sur votre ultrabook. Et la deuxième vous permet de bénéficier d'une paire d’écouteurs Galaxy Buds3 Pro offerte. C’est loin d’être négligeable quand on sait qu’ils ont une valeur de 249 €.

Galaxy Book5 Pro 360 : puissance et intelligence artificielle

En ce moment, les géants de la tech se livrent une guerre sans merci pour sortir la puce la plus puissante du marché. On retrouve ainsi la puce M4 d’Apple ou la Snapdragon X Elite de Qualcomm. Pour autant, Samsung a souhaité garder une puce Intel en incorporant dans son tout nouvel ultrabook la dernière génération de Core Ultra.

Le Galaxy Book5 Pro 360 tourne ainsi avec la puce Intel Core Ultra 7 256V épaulée par 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de stockage. Ce processeur allie performances de haut niveau avec une efficacité énergétique exemplaire, au niveau des puces concurrentes. Cette puce est composée de 8 cœurs et 8 threads pour une fréquence boost de 4,8 GHz.

Mais ce processeur se démarque surtout par un NPU quatre fois plus puissant que celui présent sur la génération précédente. Pour rappel, le NPU est l’acronyme de Neural Processing Unit. Il s’agit d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle. Du coup, le Galaxy Book5 Pro 360 bénéficie de la certification Copilot+ qui indique qu’il est équipé pour gérer les applications d’intelligence artificielle les plus demandeuses en performances.

Mais la puce Intel Core Ultra 7 256V n’est pas le seul point fort du Galaxy Book5 Pro 360 puisqu’il dispose également d’un grand écran AMOLED tactile de 16 pouces. Cerise sur le gâteau, cet écran possède une charnière qui permet de faire pivoter l’écran à 360°. Vous pourrez ainsi utiliser votre Galaxy Book5 Pro 360 en mode tablette quand vous le souhaitez.

Malgré son écran de 16 pouces, le Galaxy Book5 Pro 360 reste un appareil très fin et léger (1,6 kg) que vous pourrez emporter dans n’importe quel sac. En plus, avec une autonomie d’environ 25 heures en lecture vidéo en continu, vous pourrez l’emporter facilement toute une journée sans risquer de tomber en panne de batterie.

