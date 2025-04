Samsung prévoirait de lancer plus tôt ses futurs pliants, voici où et quand ils seraient dévoilés

Samsung s’apprête à revenir sur un terrain qu’il connaît bien. Un événement de présentation très attendu est en cours d’organisation aux États-Unis. La marque pourrait y dévoiler bien plus que ses smartphones pliants.

Ces dernières années, Samsung a pris l’habitude de présenter ses smartphones pliants lors d’événements internationaux appelés Galaxy Unpacked. Chaque édition est organisée dans une ville différente et à une période précise de l’année. En 2023, par exemple, la présentation avait eu lieu à Séoul en juillet. En 2024, c’est Paris qui avait accueilli le lancement, en pleine préparation des Jeux olympiques. Ces choix géographiques et calendaires participent à la stratégie de communication globale du constructeur.

En 2025, Samsung prévoirait de revenir à New York pour dévoiler ses prochains smartphones pliants. D’après le média sud-coréen The JoongAng, la marque organiserait un événement Unpacked durant la première semaine de juillet. L’annonce des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 serait donc avancée de plusieurs semaines par rapport à certains lancements passés, tout en retrouvant le décor américain abandonné depuis deux ans.

Samsung choisit New York pour dévoiler les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 début juillet

En 2022, les modèles Z Fold 4 et Z Flip 4 avaient déjà été présentés à New York. Ensuite, Samsung avait déplacé ses événements à Séoul en 2023, puis à Paris en 2024, en lien avec les Jeux olympiques. Le retour aux États-Unis marque un certain retour aux sources. Le calendrier évolue également. L’an dernier, les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 avaient été dévoilés le 26 juillet. Une présentation en début de ce mois permettrait à la marque de prendre une longueur d’avance sur ses concurrents, tout en évitant les interférences avec la fête nationale américaine du 4 juillet.

Cet événement Unpacked pourrait aller bien au-delà des seuls modèles pliants. Samsung y dévoilerait également une nouvelle Galaxy Watch, un casque de réalité mixte basé sur Android, et peut-être même un aperçu du Galaxy Z Flip FE. Un prototype de smartphone à trois volets serait aussi en préparation. En attendant, la firme doit encore présenter le Galaxy S25 Edge, dont le lancement est prévu pour le 13 mai. Le constructeur enchaîne donc les annonces à un rythme soutenu, illustrant sa stratégie de domination du secteur mobile.