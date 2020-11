Samsung annonce l’arrivée de Google Assistant sur certaines Smart TV

Samsung vient d'annoncer l'arrivée de Google Assistant sur certaines Smart Tv de son catalogue. L'assistant vocal de Google rejoindra ainsi Bixby, l'assistant “intelligent” maison de Samsung, et Amazon Alexa. Cette nouveauté est réservée à certains téléviseurs du catalogue de la marque, dont les modèles QLED 4K et 8K sortis en 2020. On fait le tour des télévisions compatibles.

“Samsung Electronics annonce aujourd'hui que Google Assistant rejoindra la suite d'assistants vocaux actuellement disponibles sur les téléviseurs intelligents Samsung 2020, offrant aux téléspectateurs des capacités de contrôle et de découverte améliorées” explique Samsung dans un communiqué de presse publié ce 20 novembre 2020. Désormais, les téléviseurs les plus récents du fabricant sud-coréen permettront à leurs utilisateurs d'utiliser trois assistants intelligents : Bixby, Google Assistant et Amazon Alexa.

L'intégration du Google Assistant s'avère très complet. Ainsi, vous pourrez ainsi contrôler le téléviseur, la lecture et le contenu avec des commandes vocales. De même, l'assistant pourra répondre à vos questions (météo, rendez-vous, culture générale…) via des éléments visuels affichés à l'écran. Enfin, votre téléviseur pourra in fine contrôler vos objets connectés. “Avec l'Assistant Google, les spectateurs auront également accès aux services Google qu'ils connaissent et aiment, comme la recherche Google, Google Photos, Google Maps et Google Calendar” précise Samsung.

Quels TV Samsung sont compatibles avec Google Assistant ?

Malheureusement, Samsung ne proposera pas Google Assistant sur les téléviseurs connectés de son lineup. L'assistant vocal est réservé aux modèles les plus haut de gamme, dont les TV QLED 4K et QLED 8K lancées en 2020. L'assistant vocal sera aussi proposé sur les Crystal UHD TVs, The Frame, The Serif, The Sero et The Terrace. Ces derniers sont positionnés sur le très haut de gamme.

Dans un premier temps, Google Assistant débarquera dans une poignée restreinte de pays : la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. D'ici la fin de l'année, Samsung proposera la fonctionnalité sur 12 autres pays. La firme précise que l'option ne nécessite pas l'installation d'une mise à jour. Pour rappel, Samsung n'est pas le seul fabricant à ajouter Google Assistant à ses téléviseurs. C'est également le cas de LG, le leader des télévisions OLED.