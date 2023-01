Samsung présente son pire bilan financier depuis des années, ses smartphones se vendent moins bien

À l’heure du bilan financier du dernier trimestre de l’année 2022, Samsung, le premier constructeur mondial de smartphones, va déclarer des résultats très en deçà des prévisions.

Les fêtes de fin d’année n’y auront rien changé. La marque projetait de vendre beaucoup de smartphones haut de gamme pour Noël, mais les clients n’ont pas partagé cet optimisme. Samsung n’est pas immune au contexte économique international, donc ses chiffres sont mauvais. Ce sont même les pires résultats en huit ans pour le groupe.

Le marasme économique touche les plus grands groupes, et Samsung ne fait pas exception. Les chiffres sont parfois impressionnants. L’entreprise la mieux valorisée au monde, Apple, a perdu 33 % de sa valeur en un an et ne vaut plus que 2000 milliards de dollars. Selon les économistes du géant coréen, les mauvaises ventes du secteur de la technologie sont dues à l’augmentation des taux d’intérêt et du coût de la vie. Au moment de fixer des priorités, les consommateurs renoncent à acheter de nouveaux gadgets électroniques.

Samsung n'a jamais fait aussi peu de bénéfices depuis 2014

Les résultats financiers trimestriels présentés sur le site de Samsung peignent un tableau bien sombre ; on est pas loin de la catastrophe. Les bénéfices pour le quatrième trimestre 2022 s’élèvent à environ 3,2 milliards €. Au dernier trimestre 2021, ils étaient de 10,7 milliards €. D’une année sur l’autre, les profits ont donc baissé de 70 %. Il faut remonter à 2014 pour retrouver des profits aussi faibles.

À lire — Galaxy S23 : bonne nouvelle, Samsung ne devrait pas augmenter les prix par rapport aux S22

Samsung attribue ces résultats plus que décevants à une demande en smartphones et en composants électroniques plus faible que prévu. La compagnie déclare : « les environnements économiques externes devant rester incertains, les ventes de puces ont chuté en raison de la baisse de la demande des clients serveur, des centres de données et des fabricants de téléphones ». Selon un analyste, « toutes les filiales de Samsung traversent une mauvaise passe, mais les puces et les smartphones tout particulièrement ». Les ventes du groupe auraient chuté de 8,6 % en un an.

Source : Samsung