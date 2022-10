Samsung : les smartphones haut de gamme se vendent très bien, les Smart TV dévissent

Samsung Electronics a publié des résultats financiers trimestriels qui soulignent le succès de sa division Mobile Experience. Les smartphones, haut de gamme surtout, se vendent très bien, avec un boum attendu pour Noel.

Samsung Electronics a publié aujourd’hui ses résultats financiers. Au troisième trimestre, le géant sud-coréen déclare avoir fait un chiffre d’affaires de 53,66 milliards € pour un bénéfice de 7,6 milliards €. La compagnie prévoit ainsi de battre son propre record de chiffre d’affaires établi en 2021.

Les ventes d’écrans larges sont en baisse : les gens n’achètent plus assez de télévisions. Malgré cela, la division Samsung Display déclare une augmentation de son chiffre d’affaires. Celle-ci est due au succès des smartphones hauts de gamme et pliables, les Galaxy Z Flip 4, Galaxy Fold 4 et autres Galaxy S22, mais aussi à celui des montres et accessoires connectés, tels que les Galaxy Watch 4 par exemple.

Samsung vend beaucoup de smartphones haut de gamme, les Smart TV n'ont plus trop la cote

La division Samsung MX (anciennement Samsung Mobile) a effectivement enregistré une hausse des bénéfices et du chiffre d’affaires par rapport au trimestre précédent à 2,26 milliards € et 22,46 milliards € respectivement. Le chiffre d’affaires des divisions fabrication de semi-conducteurs et SoC a également augmenté, à 15,9 milliards €, grâce au décollage de la demande de puces 5G.

Les smartphones et accessoires électroniques se vendent si bien que Samsung se prépare à des résultats financiers exceptionnels au quatrième trimestre. Si les fêtes de fin d’année gonfleront les chiffres de ventes, d'après les experts, la demande en accessoires électroniques et en smartphones ne devrait cesser d’augmenter en 2023.

Ces chiffres impressionnants cachent cependant une autre réalité : si le CA de Samsung ne fait que croître, ses bénéfices sont en baisse de 23 % par rapport au trimestre précédent. Une tendance qui n’est peut être pas saisonnière, puisque la compagnie note que les profits sont en baisse de 31,4 % en glissement annuel. Selon les analystes de la compagnie, ces mauvais résultats sont dus à l’instabilité du contexte international. La guerre en Ukraine avec toutes les conséquences de la pénurie d’énergie qui s’ensuit rendent l’achat d’appareils ménagers et électroniques moins prioritaires. De ce fait, nombre de divisions de Samsung Electronics ressentent les effets de la crise.

Source : Samsung