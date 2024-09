Samsung prépare un Galaxy S25 Ultra plus fin et ergonomique, selon ces fuites récentes

De nouvelles fuites révèlent des détails intrigants sur le Galaxy S25 Ultra. Un design plus fin, des coins arrondis, et un appareil photo qui promet des avancées de taille. Ces changements pourraient bien marquer un tournant pour Samsung.

Le Galaxy S25 Ultra, prochain représentant du haut de gamme de chez Samsung, s'annonce comme une évolution subtile mais importante par rapport au Galaxy S24 Ultra. Selon les fuites récentes, le S25 Ultra arborera un design plus fin, avec des dimensions précises de 7,8 mm d'épaisseur, soit plus d'un millimètre de moins que son prédécesseur. En plus de ce design plus léger, il adopte des coins arrondis qui rappellent les iPhones, apportant ainsi un confort amélioré et une esthétique plus moderne.

Les rendus partagés en ligne comparent le Galaxy S25 Ultra à l'actuel S24 Ultra, mettant en avant des bordures plus plates et un cadre en métal plus fin. Comme on l’avait déjà vu, ce nouvel aspect devrait rendre le téléphone plus agréable à tenir en main tout en conservant un grand écran de 6,8 pouces. Les utilisateurs profiteront d'une meilleure immersion grâce à des bordures réduites, sans que la taille de l'écran n'en soit affectée.

Des fuites dévoilent le design affiné et les coins arrondis du Galaxy S25 Ultra

En plus de ces changements esthétiques, l’appareil photo du Galaxy S25 Ultra va bénéficier également d’améliorations importantes. Parmi elles, un capteur ultra grand-angle de 50 MP, bien supérieur aux 12 MP du modèle précédent. Ce dernier promet des photos plus détaillées et une meilleure qualité vidéo. Malgré le maintien d’un téléobjectif 3x de 10 MP, d'autres améliorations, comme le capteur principal de 200 MP et la stabilisation numérique accrue, feront du S25 Ultra un excellent choix pour les passionnés de photographie mobile.

Ces fuites laissent entrevoir un smartphone plus abouti, aussi bien en termes de design que de fonctionnalités. Avec son cadre plus léger, ses coins arrondis et ses bordures affinées, le Galaxy S25 Ultra devrait offrir une prise en main plus confortable et agréable au quotidien. Ces ajustements subtils, tout de même importants, pourraient bien séduire ceux qui recherchent à la fois élégance et ergonomie dans un appareil haut de gamme.