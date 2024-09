Galaxy S25 Ultra : Samsung s’inspirera d’Apple pour le design de son prochain smartphone haut de gamme

Des rendus du très attendu Samsung Galaxy S25 Ultra ont fait surface en ligne. Ces images, publiées par Steve Hemmerstoffer (connu sous le nom d'OnLeaks ), offrent un bon aperçu de ce qui pourrait être le prochain appareil phare de Samsung. Un détail retient l'attention de tous : le Galaxy S25 Ultra semble s'inspirer du design de son plus grand rival, l'iPhone.

Ça y est, on sait enfin avec précisions à quoi va ressembler le prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Le changement le plus frappant dans le design du Galaxy S25 Ultra est l'introduction de tranches plates, en rupture avec les bords légèrement arrondis de son prédécesseur. Ce look plus angulaire rappelle évidemment les récents modèles d'iPhone et même la gamme Pixel de Google.

Les coins, cependant, semblent s'être arrondis, créant un contraste intéressant avec les côtés plats. C'est un changement audacieux de la part de Samsung, qui conservait le même design depuis maintenant plusieurs années.

Que sait-on du prochain Galaxy S25 Ultra de Samsung ?

Malgré ces changements extérieurs, Samsung semble s'en tenir à ce qui fonctionne en ce qui concerne les composants internes du téléphone. La configuration de l'appareil photo est en grande partie inchangée, à l'exception d'une caméra ultra grand-angle amélioré qui sera désormais doté d'un capteur ISOCELL JN3 de 50 mégapixels. L'appareil photo principal devrait conserver son impressionnante définition de 200 mégapixels, tandis que les téléobjectifs continueront d'offrir des capacités de zoom optiques 3x et 5x. Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra devrait être équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, qui n'a pas encore été annoncé mais qui promet une augmentation significative des performances et de l'efficacité.

L'un des aspects les plus intrigants des rendus divulgués est la réduction de poids annoncée. Selon les informations accompagnant les images, le Galaxy S25 Ultra pourrait ne peser que 219g, soit une baisse notable par rapport aux 232g du S24 Ultra. Cette perte de poids est particulièrement impressionnante si l'on considère que Samsung maintiendrait la capacité de la batterie de 5 000 mAh qui est devenue la norme sur les modèles Ultra récents.

Ice Universe, un autre leaker important qui avait précédemment partagé différents rendus du S25 Ultra, a souligné ce qu'il prétend être des inexactitudes dans les images d'OnLeaks. Ces erreurs présumées incluent des divergences au niveau du cadre, de l'encadrement métallique et de la conception du module de l'appareil photo. De tels désaccords ne sont pas rares, et rappellent que toutes ces fuites doivent être prises avec des pincettes jusqu'à ce que Samsung fasse une annonce officielle. En ce qui concerne les annonces, si Samsung suit son calendrier habituel, nous pouvons nous attendre à ce que le Galaxy S25 Ultra soit dévoilé en janvier ou début février 2025.