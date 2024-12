Samsung pourrait bientôt réduire le nombre d’applications Google préinstallées sur ses appareils Galaxy

Samsung pourrait bientôt modifier significativement la composition des applications préinstallées sur ses appareils Galaxy. Cette évolution potentielle fait suite aux propositions de Google dans le cadre d'une affaire antitrust aux États-Unis.

Samsung, connu pour précharger de nombreuses applications sur ses appareils, dont celles de Google, Meta et Microsoft, pourrait bientôt avoir plus de liberté dans ses choix. Cette nouvelle flexibilité découle directement des propositions de Google face aux accusations de monopole du Département américain de la Justice (DOJ) dans le domaine des moteurs de recherche.

Face aux mesures radicales suggérées par le DOJ, notamment la vente d'Android et Chrome, Google a contre-proposé des solutions moins drastiques. Parmi celles-ci, une plus grande autonomie serait accordée aux fabricants d'appareils Android pour l'installation des applications Google. Concrètement, Samsung pourrait choisir d'installer certaines applications Google comme Maps ou YouTube, sans être obligé d'inclure Chrome ou le moteur de recherche Google.

Lire également – OneUI : la mise à jour a rendu cette application Samsung impossible à désinstaller

Bientôt moins d’applications préinstallées sur les smartphones Samsung ?

Cette liberté permettrait à Samsung d'offrir des alternatives plus diversifiées. Par exemple, l'entreprise pourrait opter pour Microsoft OneDrive au lieu de Google Drive, ou privilégier sa propre application SmartThings plutôt que Google Home. Cette flexibilité s'étendrait également aux navigateurs web, avec la possibilité de changer de moteur de recherche par défaut tous les douze mois.

Les propositions de Google prévoient une période d'application de trois ans, contrastant avec les dix ans réclamés par le DOJ. Google justifie cette durée plus courte par le rythme rapide de l'innovation technologique.

La décision finale ne sera pas connue avant l'audience prévue en avril 2025, avec un jugement attendu avant septembre de la même année. Cette affaire pourrait redéfinir l'écosystème des applications mobiles et offrir aux constructeurs comme Samsung une plus grande autonomie dans la personnalisation de leurs appareils.

Pour les consommateurs, ces changements pourraient signifier une expérience utilisateur plus diversifiée sur leurs appareils Samsung, avec potentiellement moins d'applications préinstallées non désirées. C’est une bonne chose, puisqu’il est vrai qu’il n’est pas très agréable de déballer un smartphone et de se retrouver tout de suite avec plusieurs dizaines d’applications qu’il vous faudra désinstaller une par une si vous ne comptez pas les utiliser. D’ailleurs, Xiaomi a récemment pris une décision similaire sur ses propres smartphones.