Samsung pique une technologie des iPhone pour enfin régler ses problèmes de batterie

Samsung préparerait un changement discret mais important dans ses prochaines batteries. Une nouvelle technologie pourrait augmenter l’autonomie tout en évitant les défauts apparus sur les anciens modèles. Le tout, sans sacrifier la vitesse de recharge.

L’autonomie reste l’un des points sensibles pour les utilisateurs de smartphones. Si les écrans deviennent plus lumineux, les processeurs plus puissants et les appareils photo plus sophistiqués, les batteries n’ont pas connu la même progression. Chez Samsung, les modèles haut de gamme sont régulièrement critiqués pour leur endurance limitée et, dans certains cas, pour des problèmes de gonflement des batteries après plusieurs mois d’utilisation. Un défaut qui peut entraîner des dysfonctionnements, voire une déformation de l’appareil.

Pour répondre à ces critiques, Samsung prévoirait d’adopter une nouvelle technologie appelée SUS CAN. Selon un rapport du média coréen TheElec relaye par SamMobile, cette batterie conçue avec une enveloppe en acier inoxydable permettrait de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Elle offrirait une meilleure densité énergétique, permettant d'en augmenter la capacité sans l'agrandir. Elle accélérerait aussi les vitesses de recharge, tout en évitant le gonflement observé sur certaines générations précédentes. Apple utilise déjà cette technologie sur l’iPhone 16 Pro Max.

Samsung adopte la batterie SUS CAN en acier inoxydable pour améliorer ses futurs smartphones Galaxy

L’utilisation de l’acier inoxydable à la place de l’aluminium rend la batterie plus robuste, et plus stable à long terme. Elle résiste mieux à la corrosion et permet une meilleure réparabilité. C’est un point important depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles européennes qui imposent une plus grande facilité de remplacement. Bien que l’acier dissipe moins bien la chaleur, Samsung privilégierait ici la durabilité et la conformité réglementaire, sans renoncer aux performances.

On ignore encore quand cette technologie sera intégrée aux modèles Galaxy. Certains espèrent qu’elle fera ses débuts avec le Galaxy S26 ou le Galaxy S26 Ultra, attendus début 2026. Une rumeur évoque déjà une batterie de 5 500 mAh pour cette version. Si cela se confirme, Samsung pourrait enfin proposer une avancée concrète sur un domaine longtemps jugé en retrait face à ses concurrents chinois, plus agressifs sur l’innovation en matière d’autonomie.