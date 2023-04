Samsung pourrait remplacer Google par Bing sur ses smartphones Android

Coup de tonnerre, Bing de Microsoft pourrait bien remplacer Google d'Alphabet en tant que service de recherche par défaut sur les appareils de Samsung, notamment ses smartphones Android Galaxy.

Selon des communications internes de Google examinées par le New York Times, Samsung vient de menacer le géant américain. Après plus de 12 années à utiliser Google sur ses smartphones Galaxy, Samsung songerait à remplacer Search par Bing. Microsoft s’est montré bien plus performant en termes d’IA ces dernières semaines, et Google peine à tenir la cadence malgré les nouvelles IA introduites sur la version expérimentale du moteur de recherche.

Le contrat conclu avec le conglomérat sud-coréen représente un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars pour Google. Un autre contrat avec Apple, d'une valeur de 20 milliards de dollars, doit également être renouvelé cette année. De toute évidence, l'enjeu est de taille pour Google lorsqu'il s'agit d'adopter l'IA générative dans ses produits.

Google n’a pas dit son dernier mot

Selon le New York Times, Google est en train de « mettre à jour le [moteur de recherche] existant avec des fonctions d'intelligence artificielle » dans le cadre du projet Magi, une IA semblable à Bard. Il est dit qu'il offrira une « expérience beaucoup plus personnalisée que le service actuel de l'entreprise ».

Magi permettrait à Search de « répondre à des questions sur le codage de logiciels et d'écrire du code en fonction de la demande de l'utilisateur », ce que Google sait faire grâce à PaLM. L’impossibilité de générer du code informatique et l’un des principaux reproches faits à Bard, qui est encore loin d’être aussi performant que GPT-4. Les utilisateurs auront la possibilité de poser des questions complémentaires, tandis que des publicités seront affichées sous les résultats générés.

Actuellement, 160 concepteurs, ingénieurs et cadres de Google travaillent à temps plein sur Magi et l'améliorent rapidement. Depuis la semaine dernière, les employés sont invités à tester et à interroger Magi. Le lancement public est prévu pour le mois de mai, ce qui ressemble à la conférence I/O 2023, et d'autres fonctionnalités seront disponibles à l'automne.

Les négociations entre Samsung et Microsoft, ainsi qu'entre Samsung et Google, n'auraient pas encore abouti, de sorte qu'il est toujours possible que Samsung s'en tienne finalement à Google pour ses besoins en matière de recherche. Toutefois, la simple idée de perdre Samsung aurait incité Google à développer et à ajouter encore plus rapidement davantage de fonctions de recherche IA à son moteur de recherche.