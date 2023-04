Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : pas de révolution attendue au niveau de la photo

Malheureusement, il ne faut visiblement pas s’attendre à un bond en avant en termes de qualité d’image sur les prochains Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 de Samsung, ceux-ci devraient hériter des mêmes caméras que les modèles précédents.

L’année dernière, le Galaxy Z Fold 4 avait largement amélioré par partie photo par rapport à son prédécesseur en optant pour la même caméra principale ISOCELL GN5 de 50 MP que sur les Galaxy S22 et S23, mais le modèle de cette année ne devrait lui pas bénéficier de grands changements de ce côté-là de la fiche technique.

En effet, sur Twitter, le leaker Yogesh Brar a dévoilé en avance ce que l’on pouvait attendre des spécifications photo des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, et il semble que les smartphones vont finalement hériter de la même configuration photo que les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.

On sait tout de la partie photo des prochains smartphones pliables

Le Galaxy Z Fold 5 devrait donc conserver un capteur principal de 50 MP. Ce dernier sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP, ainsi que d’un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X. Le smartphone s’annonce donc toujours aussi polyvalent, mais ne semble prendre aucun risque qui pourrait lui permettre de venir égaler d’autres modèles bien plus performants dans ce domaine, tels que le Mate X3 de Huawei ou encore le Vivo X Fold.

De son côté, le Galaxy Z Flip 5 à clapet devrait lui aussi toujours miser sur un capteur principal de 12 MP ainsi qu’une caméra ultra grand-angle de 12 MP. Le leaker évoque de nouveaux capteurs, mais ne précise pas à quel modèle il fait référence. Comme d’habitude avec Samsung, les changements seront probablement assez subtils, mais on espère bien que les smartphones pliables hériteront un jour des performances photo de la série Galaxy S.

En attendant, on sait que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 auront d’autres atouts, dont notamment une nouvelle charnière leur permettant de mieux se fermer et de perdre du poids, mais également un Snapdragon 8 Gen 2 qui pourrait bien booster leur autonomie. Citons également le grand écran externe du Galaxy Z Flip 5, dont nous avons eu un aperçu il y a quelques jours.