Samsung Health : le constructeur abandonne la prise en charge des vieux Galaxy

Samsung Health, l'application dédiée à la santé et au sport du constructeur, ne sera plus mise à jour sur les anciens smartphones Galaxy. En effet, l'entreprise a annoncé la fin du support de l'appli sur les appareils sous Android 7.0 Nougat ou une version antérieure. L'application restera tout de même accessible, mais ses fonctions seront limitées.

Il arrive que des constructeurs choisissent d'arrêter le support d'un service ou d'une application sur des appareils considérés vétustes. Dans la plupart des cas, cette décision est motivée pour des raisons économiques, que ce soit en raison du coût de l'entretien trop élevé ou bien pour pousser les consommateurs à moderniser leur équipement.

C'est par exemple le cas de Google qui abandonne le support de Chrome 89 sur les PC antérieurs à 2006. Ou encore de WhatsApp qui ne fonctionnera plus sur les iPhone sous iOS 9 ou une version précédente de l'OS. Cette fois-ci, c'est au tour de Samsung de cesser le support de Samsung Health sur les anciens smartphones Galaxy.

Cette application, dédiée à la santé et au sport, est installée nativement sur les appareils du constructeur. Elle permet notamment de suivre vos activités sportives, de surveiller votre alimentation, de mesurer la qualité de votre sommeil, de garder un œil à votre fréquence cardiaque ou encore de mesurer votre stress et le taux d'oxygène de sang. À condition de posséder une Galaxy Watch dans ces derniers cas.

Fin du support le 22 mars 2021

Or, et selon un mail envoyé à un utilisateur et relayé par nos confrères du site SamMobile, la firme sud-coréenne arrêtera de déployer des mises à jour pour Samsung Health dès le 22 mars 2021. Les smartphones Galaxy sous Android 7.0 ou une version antérieure sont concernés par cette mesure.

Comme le précise le constructeur, il sera toujours possible d'accéder à l'application. Toutefois, elle offrira des services et fonctionnalités limités. En outre, plus aucune nouveauté ou patch de sécurité ne sera déployée. De fait, Samsung invite naturellement les utilisateurs à migrer sous Android 8.0 Oreo si possible, ou bien à investir dans un smartphone plus récent. Par ailleurs, l'entreprise conseille aux utilisateurs de faire des sauvegardes régulières de leurs données, afin de prévenir toute perte éventuelle.