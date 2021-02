Galaxy Watch 4 : la prochaine montre connectée de Samsung pourrait tourner sous Android

Les prochaines smartwatches Galaxy de Samsung pourraient elle fonctionner sur Android et abandonner Tizen ? C’est en tout cas ce que suggère un leaker. Une montre sur Android pourrait permettre à l’utilisateur de profiter de plus d’applications.

Les montres de Samsung pourraient-elle bientôt connaître un tournant dans leur histoire ? C’est en tout cas ce que semble penser le leaker Ice Universe. Ce dernier affirme en effet que la société coréenne serait prête à abandonner son OS Tizen pour Android, et ce dès la prochaine itération de sa Galaxy Watch. Une déclaration appuyée par le très célèbre site Sammobile, qui vise très souvent juste.

Quitter Tizen pourrait permettre à Samsung de proposer plus d’applications sur ses smartwatches. Si ces dernières se montrent relativement complètes, proposer un produit sous Android lui permettrait de multiplier les utilisations. Wear OS est en effet beaucoup plus intéressant pour les développeurs. En faisant une croix sur Tizen, Samsung se priverait toutefois du luxe de personnaliser l’expérience utilisateur et d’apporter ses propres applications. Bixby pourrait donc passer à la trappe, mais entre nous, ce ne serait pas vraiment une perte.

Samsung signerait son grand retour sur Android

Si Samsung décide d’abandonner Tizen, ce sera un petit événement dans le monde des smartwatches. Le constructeur coréen utilise en effet son OS depuis 2014 et les utilisateurs s'y sont habitués. Il faudra alors trouver les arguments pour expliquer cette décision. Ce serait en tout cas une bonne chose pour l’OS de Google dans un marché où les montres connectées ne font plus rêver et qui dominé par Apple et Samsung.

Pour l’instant, rien de vraiment concret à se mettre sous la dent, mais Sammobile suggère que le constructeur pourrait faire passer sa récente Galaxy Watch 3 sous Wear OS au lieu d’attendre le prochain modèle, ce qui serait très étonnant. Pour rappel, Samsung a dévoilé son dernier modèle de montre connectée, la Galaxy Watch 3, en juillet dernier. Elle accompagnait la sortie des Galaxy Note 20. On pourrait donc s’attendre à un nouveau modèle dans le courant de l’été prochain, présenté avec les Galaxy Note 21 (s’ils existent).

Et vous, aimeriez-vous une Galaxy Watch 4 sous Wear OS ? Dites-le-nous dans les commentaires !