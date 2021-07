Samsung : la Galaxy Watch 4 Classic et le Galaxy Z Fold 3 ont été aperçus dans une vidéo officielle !

Samsung n’aura pas attendu sa conférence Galaxy Unpacked prévue le 11 août prochain pour dévoiler sa nouvelle montre Galaxy Watch 4 Classic et son smartphone pliant Galaxy Z Fold 3, puisque les deux appareils apparaissent dans une vidéo officielle !

La vidéo officielle, publiée sur le compte YouTube du géant coréen, qui nous présente les développeurs travaillant derrière l'outil de personnalisation Good Lock de Samsung. Cependant, la partie la plus intéressante de la vidéo est probablement les quelques secondes où deux appareils qui n’ont pas encore été dévoilés font leur apparition.

On sait que Samsung présentera le Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 et les Galaxy Watch 4 le 11 août 2021 lors de sa conférence Galaxy Unpacked. Près d’un mois à l’avance, nous avons donc ici notre premier aperçu officiel de deux de ces produits.

Samsung dévoile « accidentellement » ses deux appareils

Dans la vidéo officielle, à partir de la cinquante-septième seconde, on peut voir une employée de Samsung utiliser le prochain smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold 3, ainsi que la nouvelle Galaxy Watch 4 Classic à son poignet.

En effet, on reconnait le Galaxy Z Fold 3 à cause de son nouveau module photo verticale à l’arrière, qui est différent de celui de la génération actuelle. Le reste du smartphone est protégé par une coque, mais nous avions déjà eu l’occasion de voir des rendus du Galaxy Z Fold 3, qui semblent donc bien correspondre.

On découvre également l’imposante Galaxy Watch 4 Classic, qui ne passe pas inaperçue sur un petit poignet. Le leaker Evan Blass avait récemment dévoilé des vidéos à 360 degrés de la montre, mais la nouvelle vidéo de Samsung nous donne l’occasion de la voir pour la première fois au poignet d’une utilisatrice.

La Galaxy Watch4 Classic devrait se décliner en trois variantes (42 mm, 44 mm et 46 mm) et en trois couleurs (blanc, noir et gris). Toutes seront accompagnées d’un bracelet de 20 mm. De plus, les trois variantes seraient disponibles en acier inoxydable ou en aluminium, suivant le niveau de finition. Enfin, la montre aurait la particularité de ne plus utiliser Tizen, puisque Samsung a confirmé que ses prochaines smartwatches fonctionneront avec sa plateforme One UI Watch en plus du logiciel unifié Wear OS de Google.

Source : Samsung