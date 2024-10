Samsung introduit une nouvelle façon rapide de transférer de l’argent

Samsung continue d’innover avec de nouvelles fonctionnalités pour son application Wallet. Une récente mise à jour permet de simplifier encore plus les transactions entre utilisateurs de smartphones Galaxy.

Les solutions de paiement mobile ne cessent de se perfectionner et facilitent la gestion de nos finances au quotidien. Des applications comme Google Wallet permettent de payer mais aussi de stocker des cartes de paiement et même de numériser des documents importants. Samsung continue d’enrichir son application Samsung Wallet pour rendre les transactions encore plus pratiques et accessibles à ses utilisateurs.

Une nouvelle fonctionnalité introduite par Samsung, appelée « Tap Transfer », permet aux utilisateurs de Galaxy d’envoyer et de recevoir de l'argent en rapprochant simplement leurs téléphones. Cette technologie repose sur la communication en champ proche (NFC), qui permet aux appareils d’échanger des informations lorsque placés à proximité l’un de l’autre. Après avoir ajouté les informations bancaires et entré le montant, l'utilisateur valide la transaction avec une empreinte digitale pour garantir la sécurité de cette dernière.

Samsung Wallet permet des transferts d’argent instantanés entre téléphones Galaxy

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible qu'en Corée du Sud, avec la prise en charge de la Woori Bank. Elle devrait être étendue à d'autres pays et institutions bancaires prochainement. Par exemple, elle pourrait être très utile dans des situations comme les ventes de biens d'occasion entre particuliers. Un utilisateur peut simplement taper son téléphone contre celui de l'acheteur pour recevoir un paiement instantané, sans avoir besoin de recourir à des applications tierces. Le système assure une confidentialité renforcée en chiffrant les numéros de téléphone des utilisateurs. En outre, Samsung Wallet permet de recevoir de l'argent même lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, ce qui offre une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs.

Samsung anticipe un usage varié de cette nouvelle fonctionnalité, qu'il s'agisse de transactions pour des achats entre particuliers ou de transferts d'argent ponctuels comme l'argent de poche pour les enfants. L’entreprise prévoit également de continuer à enrichir Samsung Wallet avec d’autres services financiers, comme la gestion des retraits et dépôts aux distributeurs automatiques. Ces améliorations ont pour objectif de rendre son utilisation plus simple et plus complète pour les utilisateurs de smartphones Galaxy, du A05s bon marché, au puissant S24 Ultra.