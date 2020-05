Samsung s’inspire d’Apple : la firme s’apprête à lancer une carte bancaire

Samsung s’apprête à lancer sa première carte bancaire. Inspiré par l’Apple Card et la Huawei Card, le constructeur sud-coréen prépare le lancement d’une carte de débit physique pour compléter Samsung Pay, son service de paiement sur mobile. La carte est attendue dans le courant de l’été. Voici les premières informations disponibles.

L’an dernier, Apple a lancé l’Apple Card, une carte de crédit compatible avec Apple Pay. Plus récemment, Huawei a emboité le pas à son rival avec la Huawei Card, une carte de crédit destinée à intégrer l’application Huawei Pay. D’après les informations obtenues par nos confrères d’Engadget, c’est désormais au tour de Samsung de rentrer dans la danse.

Sur le même sujet : Samsung Pay est désormais disponible sur les Galaxy Watch, Gear S3 et Gear Sport

Samsung opte pour une carte de débit, contrairement à Apple et Huawei

Dans le courant de l’été 2020, Samsung va étoffer « l’expérience » proposée par Samsung Pay avec une carte de débit «innovante» liée à un compte permettant de gérer vos dépenses. Contrairement à Huawei et Apple, Samsung mise sur une carte de débit plutôt que de crédit. Chaque dépense sera donc débitée instantanément. Il ne sera pas possible de reporter un paiement au mois prochain.

Pour développer cette carte prépayée, et le compte de gestion qui l’accompagne, Samsung a noué un partenariat avec SoFi, une fintech californienne spécialisée dans le refinancement de prêts étudiant aux USA. La start-up propose aussi des prêts personnels ou hypothécaires et le trading de cryptomonnaies.

Cette carte physique va venir s’ajouter à la carte bancaire virtuelle Pay Cash. Lancée en 2019 avec le soutien de Mastercard, elle permet d’ajouter des fonds à la carte en les transférant depuis une autre carte bancaire (débit ou crédit) ou par virement bancaire.

Toujours d’après Engadget, Samsung communiquera davantage d’informations sur la carte bancaire physique dans les semaines à venir. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les plans de Samsung dans les commentaires ci-dessous.

Source : Engadget