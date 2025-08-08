Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra : ce code promo est redoutable pour faire baisser le prix des nouvelles montres connectées

Les Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra 2025 sont les toutes dernières smartwatchs de Samsung. Sorties il y a seulement quelques jours, elles profitent en ce de très belles offres promotionnelles sur le site officiel de la marque, dont un code promo particulièrement avantageux.

DÉCOUVRIR LES GALAXY WATCH 8, WATCH 8 CLASSIC ET WATCH ULTRA (2025)

Pour l’été 2025, Samsung a dévoilé trois nouveaux modèles de montres connectées : la Galaxy Watch 8, la Watch 8 Classic et la Watch Ultra 2025. Sorties officiellement le 25 juillet dernier, les 3 smartwatchs profitent encore d’offres de lancement très intéressantes pour pouvoir les acheter à prix réduit tout en étant parmi les premiers utilisateurs à en profiter. Mais attention, ces offres se terminent bientôt.

Disponibles respectivement à partir de 380 €, 530 € et 700 €, les Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra 2025 pourront convenir à peu près à tous les budgets. Mais la bonne nouvelle de l’été, c’est qu’avec le code promo NEWGALAXY, qui est valable jusqu’au 19 août inclus, vous profitez de :

50€ de remise immédiate Watch 8

80€ de remise immédiate Watch 8 classic

100€ de remise immédiate Watch Ultra 2025

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle, puisque ce code se cumule avec d’autres promotions :

15% de réduction via l'application Samsung Shop jusqu'au 14 juillet inclus

50 € de bonus reprise pour l’achat d’une Watch 880 € de bonus reprise pour l’achat d’une Watch 8 Classic

100 € de bonus reprise pour l’achat d’une Watch Ultra 2025

30% de remise sur les bracelets

Découvrez les toutes nouvelles Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic

Pour 2025, Samsung a complètement retravaillé sa gamme Galaxy Watch avec une évolution importante du design. On retrouve bien le cadran circulaire, fidèle au poste, mais le boîtier gagne en caractère grâce à des angles biseautés qui confèrent à la montre une allure plus moderne et originale que sur les générations précédentes.

La Galaxy Watch 8 Classic est elle toujours facilement reconnaissable grâce à sa couronne rotative. Un élément emblématique qui renforce son style premium et facilite la navigation.

Autre nouveauté partagée par les deux versions : l’ajout d’un bouton d’action, hérité de la Watch Ultra, pour une utilisation encore plus fluide et pratique au quotidien. Sous le capot, les deux modèles s’appuient sur le nouveau processeur Exynos W1000, doté de 5 cœurs, pour garantir une réactivité exemplaire. Enfin, côté formats, la Galaxy Watch 8 est disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la version Classic se décline uniquement en 46 mm.