On en sait plus sur les futures lunettes connectées de Samsung

Alors que des lunettes connectées Samsung pourraient être commercialisées en 2025, un brevet nous en apprend plus sur les technologies et le design qui seraient adoptés sur ce produit.

Samsung s’est associé à Google pour concevoir un casque de réalité mixte, qui doit venir concurrencer l'Apple Vision Pro. Celui-ci tournera sous le système Android XR, officialisé avec le lancement de Gemini 2.0. Mais le fabricant sud-coréen ne compte pas s'arrêter là, puisque Samsung travaille aussi sur des lunettes connectées.

Un brevet déposé aux États-Unis et décrivant un tel dispositif a d'ailleurs été repéré par 91mobiles. Le document permet de se rendre compte quelles sont les pistes explorées par le constructeur pour développer l'appareil, même si toutes les technologies décrites ne seront pas forcément incluses dans le produit final.

Des lunettes AR connectées dès 2025 chez Samsung ?

On apprend de ce brevet que Samsung envisage d'intégrer un haut-parleur protégé contre les interférences électromagnétiques. Ces dernières peuvent être provoquées par les autres composants et génèrent du bruit désagréable, dégradant l'expérience. Le haut-parleur pourrait être utilisé aussi bien pour des appels que pour la lecture de fichiers multimédias.

Le design est des plus classiques, avec des verres proches d'un format circulaire, comme on peut en retrouver sur les Ray-Ban Meta ou chez Nio. Le brevet fait référence à un capteur tactile qui détectera le toucher et à un capteur de pression pour mesurer l'intensité de la force du toucher, permettant sans doute d'accéder à certaines commandes.

De précédentes rumeurs évoquaient la possibilité que Samsung lance des lunettes connectées alimentées par l'IA au troisième trimestre 2025. Il a été mentionné que celles-ci soient de réalité mixte, mais il peut s'agir d'une confusion basée sur le fait qu'elles tourneront sûrement sur Android XR. On imagine aisément de la réalité augmentée sur des lunettes, mais intégrer de la vraie réalité virtuelle pertinente sur un tel appareil semble plus compliqué à réaliser.

Ces lunettes connectées Samsung seraient légères et compactes. Elles embarqueraient une puce Snapdragon AR1 de Qualcomm, ainsi qu'un composant NXP en charge d'alimenter les fonctionnalités d'IA basées sur Gemini. L'autonomie pourrait être confiée à une batterie de 155 mAh et la partie photo à un capteur CMOS Sony IMX681 de 12 MP.

Source : 91mobiles