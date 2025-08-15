La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra serait encore plus fine que prévu, mais il y a un gros compromis

Une fuite sur la fiche technique de la Galaxy Tab S11 Ultra de Samsung dévoile une finesse plus importante qu'attendue. Pour y parvenir, Samsung a du faire un compromis. Voici de quoi il s'agirait.

Si beaucoup attendent la sortie du Galaxy S25 FE de Samsung, certains sont plus intéressés par ce que Samsung présentera en même temps que le smartphone. En l’occurrence non pas une, mais trois nouvelles tablettes : la Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S11 Ultra et la Galaxy Tab S10 Lite. L'engouement pour ce genre d'appareils n'est pas au niveau ce que qu'il était il y a quelques années, mais cela n'empêche pas plusieurs constructeurs de continuer à en proposer régulièrement.

Les fuites sont aussi au rendez-vous pour les tablettes, et on sait déjà presque tout sur les prochaines Galaxy Tab de Samsung. Mais comme nous le rappelons à chaque fois, ces informations sont à prendre au conditionnel. Il arrive de temps en temps qu'un leaker en obtienne d'autres et qu'elles soient différentes de celles déjà annoncées. C'est exactement ce qui vient d'arriver ici. La fiche technique dévoilée par un internaute pointe vers quelque chose de notable.

Samsung affinerait la future Galaxy Tab S11 Ultra en faisant un compromis sur cet élément

Début août, les caractéristiques supposées de la Galaxy Tab S11 Ultra donnaient une finesse de 5,5 mm. Mais selon Ahmed Qwaider, qui publie sa propre fiche technique sur X (Twitter), la tablette aurait en réalité une épaisseur de 5,1 mm. Cela n'a l'air de rien dit comme ça, mais il faut se rappeler qu'en théorie, la Tab S11 Ultra aura une batterie plus imposante que celle de sa prédécesseure : 11 600 mAh contre 11 200 mAh.

En admettant que les 5,1 mm soient la bonne mesure, comment Samsung a-t-il fait ? Une explication possible se trouve sur la face avant de l'appareil. On attend un capteur selfie de 12 MP… et c'est tout. Autrement dit, la Galaxy Tab S11 Ultra possèdera un capteur frontal de moins que la Galaxy Tab S10 Ultra, qui en propose deux de 12 MP chacun. Notons qu'à ce stade, il est impossible d'affirmer si c'est vraiment cela qui permet une tablette plus fine. Il faudra attendre ce que Samsung a à dire là-dessus pour en avoir le cœur net.