Samsung Galaxy Tab A9+ : la tablette haute performance sous la barre des 200 € chez Darty !

À la recherche d’une tablette performante à prix mini ? La Samsung Galaxy Tab A9+ est actuellement à moins de 200 euros chez Darty, une offre Black Friday avant l’heure ! Grand écran, autonomie solide et puissance assurée, elle a tout pour plaire aux familles et étudiants.

Avec les avant-premières du Black Friday, la Samsung Galaxy Tab A9+ est plus accessible que jamais chez Darty, à seulement 199,99 euros au lieu de 259,99 euros, soit une remise de 24 %. Cette tablette polyvalente est idéale pour les familles, les étudiants et tous ceux qui recherchent une expérience multimédia immersive sans se ruiner.

Galaxy Tab A9+ : la tablette idéale pour un usage familial à prix réduit

Équipée d’un écran LCD de 11 pouces, la Galaxy Tab A9+ offre une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz. Concrètement, cela signifie que les vidéos, jeux et applications défilent avec fluidité, pour une expérience visuelle de qualité. Que ce soit pour regarder des films, lire ou naviguer, cette tablette offre une reproduction des couleurs précise et dynamique, parfaite pour toute la famille.

La Galaxy Tab A9+ est propulsée par le processeur Qualcomm SM6375, couplé à 4 Go de RAM, ce qui garantit des performances rapides pour un usage multitâche, du travail à la détente. Avec 64 Go de stockage interne, extensibles jusqu’à 1 To grâce à une carte Micro SD, elle offre de la place pour toutes vos applications, photos et fichiers.

Avec sa batterie de 7040 mAh, la Galaxy Tab A9+ vous accompagne toute la journée sans souci. De plus, la recharge rapide de 15W permet de la remettre à niveau en un rien de temps. Elle est également équipée d’options de connectivité polyvalentes : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, USB Type-C, et même une prise jack, pour s’adapter à tous vos besoins.

Côté sécurité, la tablette bénéficie de Samsung Knox et de la reconnaissance faciale pour protéger vos données personnelles. Et, pour les amateurs de l’écosystème Samsung, cette tablette propose des fonctionnalités telles que Quick Share pour un partage de fichiers instantané et le mode DeX, qui transforme l’interface pour un usage bureautique plus confortable.

Profitez de cette offre exceptionnelle chez Darty pour vous équiper d’une tablette performante et élégante à moins de 200 euros, idéale pour toute la famille !