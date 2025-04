Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : des prix cassés et un cadeau offert, profitez-en !

Sortis en février 2025, les meilleurs smartphones de Samsung sont déjà en promotion sur le site officiel de la marque coréenne. Grâce à une série d’offres particulièrement avantageuses, vous pouvez vous les offrir à prix réduit ! Et cerise sur le gâteau, vous recevez gratuitement une Galaxy Watch 7 ou des Galaxy Buds 3. Ne tardez pas, l'offre expire bientôt !

Samsung n’a pas attendu pour séduire ses fans. Seulement 2 mois après leurs sorties, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra profitent de plusieurs offres alléchantes et cumulables. Ces réductions temporaires permettent d’acquérir ces nouveaux modèles à des prix nettement plus doux, mais aussi de profiter de produits Samsung offerts.

Le géant coréen propose ainsi :

5 % de réduction pour les achats effectués via l'application Samsung Shop (disponible sur iOS et Android)

une montre connectée Galaxy Watch 7 offerte, d’une valeur de 320 €, pour l'achat du S25 Ultra avec le code SPRING

d’une valeur de 320 €, des écouteurs Galaxy Buds 3 offerts , d’une valeur de valeur 150 €, pour l'achat du S25 ou du S25+ avec le code SPRING

, d’une valeur de valeur 150 €, 150 € de bonus reprise pour l'achat du S25 Ultra

100 € de bonus reprise pour l'achat du S25 ou du S25+

Gemini Advanced et 2 To d’espace de stockage en ligne offerts pendant 6 mois

Toutes ces promotions sont cumulables. Elles vous permettent de vous faire plaisir à moindre coût en vous équipant avec l’un des meilleurs smartphones Android du moment.

Quelles évolutions pour les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ?

Fidèle à son ambition de repousser les standards du haut de gamme, Samsung équipe désormais toute la gamme Galaxy S25 de la même puce : la Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm. Performances de pointe, gestion énergétique optimisée et 12 Go de RAM minimum sur chaque modèle, la marque coréenne nous gâte cette année.

Cette nouvelle génération marque aussi un tournant dans l’usage de l’IA mobile. Samsung réunit les forces de Gauss, Gemini et Bixby dans un assistant ultra évolué capable de vous accompagner au quotidien de manière fluide, naturelle et proactive.

Quelques exemples concrets d’utilisation de l’IA Samsung :

Entourer pour chercher : une image, un mot, une idée… entourez, l’IA fait le reste.

Montages vidéo automatisés pour vos souvenirs.

Gomme audio pour effacer les bruits parasites.

“Meilleure pose” pour capter LA bonne photo de famille à chaque fois.

Accès intelligent aux contenus et notifications qui comptent pour vous.

Dans ce domaine, Samsung a montré une excellente expertise pour que son IA embarquée devienne un point fort et non un simple gimmick marketing.

Côté affichage, les Galaxy S25 Series sont tous équipés de dalles Dynamic AMOLED 2X, calibrées pour une expérience visuelle immersive et ultra fluide. Seules les tailles et les résolutions changent d’un modèle sur l’autre :

Galaxy S25 : 6,2 pouces, Full HD+ (2340 x 1080 px)

: 6,2 pouces, Full HD+ (2340 x 1080 px) Galaxy S25+ : 6,7 pouces, Full HD+

: 6,7 pouces, Full HD+ Galaxy S25 Ultra : 6,9 pouces, QHD+ (3120 x 1440 px)

Des dimensions généreuses, une colorimétrie précise, des contrastes profonds : Samsung reste indétrônable sur le secteur des écrans pour smartphones. Pour la partie photo et vidéo, le Galaxy S25 Ultra se distingue des deux autres modèles avec un bloc quadruple capteur taillé pour l’exigence. on retrouve ainsi un grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 50 MP avec mode Macro, un téléobjectif x5 de 50 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP.

Les S25 et S25+ ne sont pas en reste avec trois capteurs performants, à savoir un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP. Une caméra frontale de 12 MP équipe les trois modèles.

En ce qui concerne l’autonomie, chaque version embarque une batterie adaptée à son format. Ainsi, le S25 est doté d'une batterie de 4000 mAh (recharge 25W), le S25+ a une capacité de 4900 mAh et est compatible avec la recharge rapide 45W. Enfin, avec sa batterie de 5000 mAh, le S25 Ultra profite d'une bonne autonomie. Il est également compatible avec la recharge rapide 45W.

Tous sont certifiés IP68, donc résistants à l’eau et à la poussière. Et pour terminer sur un excellent point qui justifierait à lui seul d’opter pour un smartphone Samsung, les trois modèles bénéficient de 7 ans de mises à jour Android garanties, avec les derniers patchs de sécurité et toutes les nouveautés majeures à venir.