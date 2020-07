Le Galaxy M41 de Samsung serait une réalité, et il pourrait avoir la particularité de se doter d’une énorme batterie. En effet, le smartphone a été certifié par l’organisme chinois des télécoms, ce qui nous permet d’avoir ce détail intriguant : il aurait une batterie de 6800 mAh.

On voyait Samsung passer directement du Galaxy A40 au Galaxy A51. Cependant, il semblerait que le Galaxy A41 existe finalement bien. Et pour cause, puisque le smartphone a passé la certification de la 3C, organisme chinois de régulation des télécoms. Ce terminal de milieu de gamme pourrait offrir quelque chose de très intéressant : une énorme autonomie.

En effet, selon la certification, il serait équipé d’une monstrueuse batterie de 6800 mAh. Oui, c’est énorme. Cela équivaut à une batterie de tablette. Par exemple, la Galaxy Tab S6 de Samsung embarque une batterie de 7040 mAh. Le Galaxy S10, le smartphone flagship de la marque, est équipé d’une batterie de 3600 mAh « seulement ». Avec une telle capacité, le terminal pourrait offrir une autonomie record sur le marché. Si la chose se confirme, cela sera à coup sûr là-dessus que Samsung axera sa communication.

Un milieu de gamme qui en a sous le capot

La certification du smartphone ne nous apprend pas grand-chose d’autre. Mais la série Galaxy M étant milieu de gamme, il y a peu de chances qu’elle propose de la charge rapide à 15 watts, ce qui serait un peu dommage vu que la batterie mettra du temps à se recharger. En rumeurs depuis un moment, on a cru que le smartphone serait finalement nommé Galaxy M51. Néanmoins, il semble bien exister sous le nom de M41 et serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Son écran serait d’une taille de 6,5 pouces.

Phonarena se risque à dire que le smartphone serait vendu à partir du mois de septembre pour un prix de 250 euros. Si cette batterie monstre est confirmée, le M41 pourrait devenir une star de sa gamme. Utiliser un téléphone trois jours d’affilée sans le recharger ? Voilà ce que Samsung pourrait offrir avec ce nouveau modèle.

Seriez-vous intéressé par un smartphone de milieu de gamme équipé d’une batterie aussi grosse, quitte à perdre en finesse au niveau du châssis ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : PhoneArena