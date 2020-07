Galaxy M31s : Samsung l’équiperait d’une impressionnante batterie de 6000 mAh !

Samsung aurait décidé de produire un successeur au Galaxy M30s. Il s’appellerait logiquement Galaxy M31s et il reprendrait en grande partie la fiche technique du Galaxy M30, notamment sa grande batterie de 6000 mAh. Reste à savoir quelles seront les améliorations apportées par la marque coréenne.

Dans le catalogue de Samsung, il n’y a pas que des Galaxy A, S, Note, Z Flip ou Fold. Il y a aussi les Galaxy M, cette gamme de smartphones vendus principalement en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique et dotés d’une grande autonomie. Certains sont des proches cousins des Galaxy A, tandis que d’autres sont des modèles très différents de ce qui existe en Europe, par exemple. Les derniers modèles officialisés sont le Galaxy M01, le Galaxy M21, le Galaxy M11 et le Galaxy M31.

Un autre pourrait les rejoindre très prochainement. Il s’agit du Galaxy M31s, une déclinaison améliorée du tout récent Galaxy M31. Son nom a été dévoilé par le site indien SamMobile. Ces derniers ont publié quelques informations à son propos, notamment sur la batterie dont il sera équipé. Selon ces derniers, le Galaxy M31s profiterait d’une batterie de 6000 mAh, soit la même capacité que celle de son prédécesseur, le Galaxy M30s.

Une capacité énorme, mais encore ?

Notez que ce composant est aussi présent dans le Galaxy M31. Ce qui nous amène à une autre question : quelles seront les différences entre le M31s et le M31 et avec le M30s ? Selon SamMobile, la fiche technique du prochain modèle de Samsung compte également 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage interne et un Exynos 9611. Il y aurait également quatre capteurs photo à l’arrière dont le modèle principal profite d’une définition de 64 mégapixels.

Comparons ces informations avec les fiches techniques réelles des Galaxy M30s et M31. Si une amélioration est à noter vis-à-vis du Galaxy M30s, le M31s profiterait jusqu’ici de la même configuration que le M31. Cependant, un smartphone ne se résume pas à cela. Il y a encore la taille de l’écran, la définition des quatre autres capteurs photo (dont le capteur selfie), l’emplacement du lecteur d’empreinte digitale, la puissance de la charge rapide et bien sûr le design général. Espérons que Samsung nous réserve quelques surprises dans certains de ces domaines.

