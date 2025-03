Samsung Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs sont presque à -50 % lors des ventes flash d’Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent acquérir les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ! Lors des ventes flash d'Amazon, les écouteurs sans fil à réduction de bruit bénéficient d'une réduction globale de près de 50 %.

Après l'offre sur les Galaxy Buds 3, c'est au tour du modèle Pro des écouteurs Samsung d'être victime d'une jolie baisse de prix durant les Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Au cours de l'événement commercial, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro proposés dans un coloris blanc sont à 159 euros au lieu de 249,99 euros.

La réduction de 90 euros se fait grâce à une remise immédiate de 20 % de la part du site e-commerce et au coupon BUDS3PROM qui doit être saisi pendant l'étape de la commande. Pour information, le code en question est réservé aux membres Amazon Prime dont le programme peut être testé gratuitement au cours d'une durée de 30 jours. Aussi, les écouteurs de la marque coréenne bénéficient d'une offre de remboursement de 30 euros. Avec cette ODR, la paire d'écouteurs revient alors à 129 euros.

Lancés par Samsung durant l'été 2024, les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui disposent notamment des technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Les accessoires possèdent également trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, la norme d'étanchéité IP57 et une autonomie maximale de 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.

Les écouteurs mesurent 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et affichent un poids de 5,4 grammes chacun. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.