Samsung Galaxy A42 5G : batterie 5000 mAh, Snapdragon 750G, le milieu de gamme arrive en France à 379 €

Le Galaxy A42 5G débarque enfin en France au prix de 379 €. Après le Galaxy A51, Samsung étend son offre de smartphones milieu de gamme compatibles 5G. L’appareil est équipé d’un écran AMOLED 6,6 », d’une batterie 5000 mAh et de 4 Go de RAM. Côté photo, on trouve 5 capteurs en tout, dont 4 se trouvant à l’arrière du téléphone.

En septembre dernier, Samsung présentait le Galaxy A42 5G aux côtés d’autres appareils, sans préciser son prix ni si les Français pourraient se le procurer. C’est désormais chose faite : le nouveau smartphone de la firme coréenne est désormais en vente dans notre pays pour la somme de 379€. Il rejoint ainsi le Galaxy A51 dans les rangs des smartphones milieu de gamme compatibles avec la 5G, grâce à son modem X52.

Le Galaxy A42 est doté d’un processeur Snapdragon 750G et de 4 Go de RAM. Niveau stockage, il dispose de 128 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 1 To en utilisant une microSD. Sa batterie 5000 mAh lui assure une autonomie plus que satisfaisante, compatible avec un chargeur 15 W. Enfin, tout comme le A31 ou l’A41, le smartphone est équipé d’un écran Super AMOLED, d’une surface de 6,6 ».

Le Galaxy A42 5G est équipé de 5 capteurs photo

5 capteurs photo viennent compléter cet attirail, dont 4 se trouvant à l’arrière du téléphone. Le capteur principal de 48 mégapixels se charge des rendus détaillés. Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels est capable de prendre des photos panoramiques à 123°, soit la même amplitude que celle de l’œil humain. Un troisième capteur est spécialement dédié au portrait en ajoutant automatiquement un bokeh. Un objectif macro permet de saisir les plus petits détails. Enfin, le capteur selfie réalise des photos de 20 mégapixels.

Samsung étoffe donc son milieu de gamme avec un smartphone polyvalent à un prix abordable, comme le veut la ligne directrice des Galaxy A. Avec un nouvel appareil compatible à la 5G, Samsung compte bien faire profiter du futur réseau au plus grand nombre. Il est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel ainsi que chez les revendeurs en trois coloris Noir, Blanc et Gris Prismatique.