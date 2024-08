Samsung Galaxy A15 à -45 % : l’offre à ne pas manquer pour le Big Save chez AliExpress !

Le Samsung Galaxy A15 est à prix cassé sur AliExpress ! Une réduction de 45 % sur ce smartphone Samsung fait passer son prix à moins de 150 €. Idéal pour la rentrée, c'est l'occasion rêvée d'équiper votre ado avec un téléphone performant et abordable. Découvrez vite pourquoi cette offre est à saisir !

Le Galaxy A15 de Samsung bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 45% sur AliExpress pendant le Big Save, le faisant passer à seulement 112,78€ au lieu de 207,14€. Une occasion rare de s'offrir un smartphone Samsung à moins de 150€, idéal pour équiper votre ado à l'approche de la rentrée scolaire.

Les offres sur les smartphones Samsung à prix réduit sont déjà suffisamment rares pour qu’on s’y attarde. Mais trouver un modèle à moins de 150 €, c'est un véritable événement ! En cette période de rentrée scolaire, le Galaxy A15 se présente comme un choix judicieux pour un adolescent. Alliant performances, qualité de fabrication et prix imbattable, il a de quoi séduire.

Le Galaxy A15 en promotion : un concentré de qualité

Le Samsung Galaxy A15 n'est pas seulement attractif pour son prix. Il offre aussi des performances et services exceptionnels. Son écran HD+ de 6,5 pouces et son design moderne et robuste séduiront les jeunes utilisateurs. Avec un processeur octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, il assure des performances fluides pour naviguer, chatter ou jouer.

Côté photo, sa triple caméra arrière de 48 MP capture des photos de qualité, et sa batterie de 5000 mAh garantit une longue autonomie pour une utilisation intensive. Facile à prendre en main grâce à Android 11 et la surcouche One UI de Samsung, le Galaxy A15 combine simplicité et performance, en faisant un choix idéal pour un usage quotidien.

Le Big Save AliExpress : 48h de promos à ne pas rater !

Ca ne vous suffit pas ? Jusqu'à demain soir, AliExpress célèbre le Big Save avec jusqu'à -70% sur de nombreux produits, ainsi que plusieurs codes promo pour des prix encore plus bas :

BSDFR12 pour 12€ de réduction dès 89€ d'achat

BSDFR20 pour 20€ de réduction dès 169€ d'achat

BSDFR30 pour 30€ de réduction dès 239€ d'achat

BSDFR50 pour 50€ de réduction dès 369€ d'achat

BSDFR80 pour 80€ de réduction dès 499€ d'achat

