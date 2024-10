Les smartphones OnePlus sont plus simples à utiliser grâce à cette nouveauté d’OxygenOS 15

La nouvelle version du système d'exploitation des mobiles OnePlus, OxygenOS 15, embarque une nouveauté qui vise à rendre l'utilisation des appareils plus simple. Voici comment elle s'y prend.



Se servir d'un smartphone n'est pas quelque chose d'innée. Si les plus jeunes générations peuvent avoir des facilités, c'est moins le cas des plus anciennes. Et c'est sans parler des personnes de tous âges présentant des handicaps pouvant rendre l'expérience plus complexe. C'est pourquoi Android intègre depuis longtemps des options d'accessibilité. Elles perdurent dans les surcouches de certains constructeurs comme Samsung avec OneUI, tandis que d'autres en profitent pour en ajouter de nouvelles.

OnePlus l'a fait avec OxygenOS 15, son système remplaçant feu CyanogenMod depuis 2015. Comme le chiffre l'indique, la dernière version est basée sur Android 15. Son déploiement en bêta commencera le 30 octobre 2024 sur les modèles compatibles, dont le OnePlus 12 fait partie.

Parmi ses nouveautés, OxygenOS 15 intègre un Mode Simple à retrouver dans les Paramètres du smartphone, rubrique Accessibilité. Notez également que la première fois que vous choisirez la taille d'affichage “Large“, une notification vous proposant d'activer le Mode Simple sera envoyée. Vous pourrez activer ce dernier depuis l'alerte ou indiquer qu'elle ne doit plus s'afficher à l'avenir.

D'une manière générale, le Mode Simple rend l'affichage du texte et des icônes plus grand, simplifie l'interface et augmente le volume des sonneries. Dans le détail, les changements suivants s'opèrent :

La police de caractère et la taille de l'affichage passent à leur valeur la plus élevée possible.

La navigation à trois boutons est activée.

L'affichage du volet des raccourcis rapides est simplifié.

Le bureau affiche les icônes sur une grille de 3 x 4.

La barre de raccourcis au bas du bureau en conserve 3 uniquement.

Le tiroir d'applications est supprimé.

Les paramètres du smartphone sont simplifiés avec la suppression des sections et celle de nombreux menus.

Le volume des sonneries d'appel et de notification est augmenté au maximum.

Une fois le Mode Simple activé, vous êtes libre de modifier tout ce qui vient d'être cité pour obtenir une expérience adaptée à vos besoins. Sortir du mode se fait simplement à l'aide d'un bouton situé tout en bas de l'application Paramètres.

Source : Android Authority