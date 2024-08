Samsung étend l’important correctif de sécurité d’août 2024, même les anciens smartphones Galaxy peuvent en profiter !

Samsung déploie rapidement sa mise à jour de sécurité du mois d'août sur un plus grand nombre d'appareils Galaxy. Cette extension inclut désormais plusieurs modèles phares plus anciens, garantissant que même les utilisateurs de téléphones de génération précédente peuvent bénéficier des dernières améliorations en matière de sécurité.

La mise à jour de sécurité du mois d’août 2024, qui est initialement arrivée pour la série Galaxy S24 et certains modèles Galaxy Fold la semaine dernière, est maintenant disponible pour la gamme Galaxy S22 et le Galaxy Note 20 aux États-Unis. De plus, les modèles de la série Galaxy S23 verrouillés par les opérateurs devraient aussi pouvoir recevoir la nouvelle version.

Ce correctif de sécurité n'est pas anodin. Il comprend une cinquantaine de correctifs, dont 35 proviennent directement de Google. La plupart de ces correctifs sont classés comme prioritaires ou critiques par Samsung, ce qui prouve que cette version est peut-être plus importante que les récents patchs ces derniers mois.

Quels sont les appareils Samsung qui ont reçu la nouvelle mise à jour ?

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, vous pouvez aller dans Paramètres > Mise à jour du logiciel et demander à votre téléphone de rechercher la dernière mise à jour. Vous pouvez également recevoir une notification lorsque la mise à jour est disponible pour votre modèle spécifique.

Les numéros de build à surveiller sont S901USQS6EXG8 pour le Galaxy S22, S906USQS6EXG8 pour le S22 Plus, et S908USQS6EXG8 pour le S22 Ultra. Les téléphones S23 verrouillés par les opérateurs verront leur firmware se terminer par S91XUSQS4CXG8, tandis que la mise à jour du Galaxy Note 20 se terminera par HXH1.

Mais le déploiement ne s'arrête pas là. La gamme de téléphones pliables de Samsung est également de la partie, avec des mises à jour pour les Galaxy Z Fold 3 à Fold 5, et les Galaxy Z Flip 3 à Flip 5. Même l'ancien Galaxy S20 FE reçoit la mise à jour, mais il reste à voir quand les autres appareils éligibles auront droit à ce correctif.

Il convient de noter que cette mise à jour est purement liée à la sécurité. Les utilisateurs qui attendent avec impatience la mise à jour One UI 6.1.1 devront patienter encore un peu. Comme toujours, Samsung recommande d'installer ces mises à jour dès qu'elles sont disponibles pour s'assurer que votre appareil reste protégé contre les dernières menaces de sécurité.