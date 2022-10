Samsung prévoit une forte baisse des ventes de smartphones en 2023 et va miser sur les pliables

Samsung Electronics revoit ses prévisions de vente de smartphones à la baisse pour 2023. Le contexte économique ne montre pas de signes d'amélioration. Le géant coréen restera toujours le numéro un mondial, avec une estimation fixée à 260 millions d'unités.

Selon les médias coréens, Samsung Electronics aurait revu à la baisse ses prévisions de ventes de smartphones en 2023. Le premier fabricant mondial de smartphones prend ainsi acte d’un ralentissement de l’activité économique qui a débuté cette année. Même si ses appareils haut de gamme se vendent très bien, et qu'un boum est même attendu pour Noel, la tendance aura apparemment plus de mal à se maintenir au début de l'année 0223.

Alors que le géant s'était initialement fixé un objectif de 300 millions d’unités vendues l’année prochaine, ses analystes ont jugé ce chiffre bien trop optimiste et l’ont ramené à 260 millions, soit 10 millions de moins qu’en 2022. Le record de 320 millions de combinés vendus en 2017 ne sera pas battu. Samsung a la maigre consolation de savoir que toute l’industrie est touchée de plein fouet par ce fort ralentissement : les répercussions de la guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine se feront durablement ressentir.

À moins de 300 millions de combinés, Samsung revoit ses prévisions de vente à la baisse pour 2023

À l’instar d’Apple, dont la livraison d’iPhone 14 pourrait baisser de 30 % dès la fin de l’année, Samsung a prévu de miser sur les smartphones haut-de-gamme pour tenter de préserver ses bénéfices. Alors que le succès du chaebol reposait jusqu’à maintenant sur la variété et l’accessibilité de ses appareils, priorité sera apparemment donnée aux ventes des appareils à haute valeur ajoutée, à savoir les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et autres Galaxy S23.

Le mot d’ordre chez Samsung est désormais très clair : on va mettre l’accent sur la rentabilité plutôt que sur un gros volume de vente. Quelles sont les implications d’une telle politique pour le consommateur ? Il se verra proposer moins d’appareils bas de gamme. Les appareils pliables, en revanche, ne cesseront d’être perfectionnés. Bien que plus chers, ils seront plus durables, donc plus intéressants même pour un public qui initialement n’aurait pas été intéressé par ce type de produits. Les smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A de Samsung représenteront toujours deux tiers des ventes du constructeur.