Samsung est l’un des mots de passe les plus utilisés au monde et c’est une très mauvaise idée

Aussi étonnant que cela puisse paraître, « samsung » est l’un des mots de passe les plus populaires au monde, aux côtés des grands classiques que sont « azerty » et « 12 345 ». Dans son dernier rapport, Nordpass indique en effet que la firme coréenne sert également de mot de passe pour de nombreux utilisateurs, à travers pas moins de 30 pays. Inutile de préciser qu’il ne s’agit pas d’un choix très judicieux.

Il y a quelques jours, nous vous partagions la liste des pires, mais non moins populaires mots de passe de 2022. Dans cette dernière, on retrouve bien sûr les habitués du classement, de la suite de chiffres aux joueurs de foot les plus connus. Mais l’un d’entre eux ne figure pas dans le top 10, alors même qu’il est utilisé dans plus d’une trentaine de pays, selon le dernier rapport de Nordpass. Il s’agit ni plus ni moins que de Samsung.

Qu’il soit écrit avec ou sans majuscule, ce mot de passe est en effet utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Pire encore, il est même de plus en fréquent sur nos appareils. Alors que la firme coréenne se trouvait à 189e place des mots de passe les plus utilisés en 2020, elle s’est hissée à 78e place en 2021. Un gigantesque bond qui met pourtant à mal les données personnelles et la sécurité de tous ses utilisateurs.

N’utilisez pas Samsung comme mot de passe

Ironie du sort, Samsung n’est même pas la marque la plus utilisée en tant que mot de passe à travers le monde. En effet, comme le note Nordpass, d’autres marques comme Tiffany, Nike ou encore Adidas sont encore plus haut placées dans le classement. Kia et Mini sont également présentes de manière significative. Autant dire que ces mots de passe sont particulièrement mauvais. En moyenne, il faudra à peine une seconde à un pirate pour déchiffrer ces derniers avec le bon équipement.

En France, le constat n’est guère meilleur, avec le mot « doudou » parmi les mots de passe les plus utilisés dans l’Hexagone. Enfin, les classiques « 123456 » et « guest » occupent toujours le podium des pires (et pourtant les plus utilisés) mots de passe de l’année, tous pays confondus. Rappelons donc qu’il existe de bonnes pratiques pour vous créer un mot de passe fort, notamment le fait que celui-ci contienne au moins 8 caractères.