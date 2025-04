Samsung dévoile le nouveau calendrier de déploiement de One UI 7 : voici quand votre smartphone va recevoir la mise à jour

Quand votre smartphone ou tablette Samsung va passer à One UI 7 ? Un calendrier actualisé de déploiement de la mise à jour a été publié.

Le développement de One UI 7 est loin d'être un long fleuve tranquille pour Samsung. Le déploiement de la mise à jour a été décalé plusieurs fois et lorsque l'on pensait que la situation était enfin en train de se décanter, un bug critique a causé sa suspension sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6.

Cette nouvelle bévue rend caduc le dernier calendrier de disponibilité de One UI 7 communiqué par Samsung. Sur Reddit, un utilisateur a repéré de nouvelles informations quant aux fenêtres de déploiement prévues pour la mise à jour sur l'application Samsung Members. Bonne nouvelle, des dizaines de smartphones devraient être mis à niveau d'ici à l'été 2025.

Un nouveau calendrier de déploiement de One UI 7

Vous retrouverez ci-dessous le nouveau calendrier de déploiement de One UI 7 actualisé par Samsung. Le constructeur ne se risque pas à communiquer de dates exactes, ce qui est compréhensible vu les multiples retards déjà accumulés jusqu'ici.

Avril 2025

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mai 2025

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S21 FE

Juin 2025

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy A05s

Galaxy A15 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F05

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy Tab A9+

Galaxy A06

Galaxy XCover7

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Juillet 2025

Galaxy Tab A9

Malgré les problèmes rencontrés avec One UI 7, Samsung est déjà au travail sur One UI 8, une version mineure qui apporte bien moins de changements que son prédécesseur.

