Samsung déploie une fonctionnalité des Pixel sur 7 nouveaux smartphones

Samsung a annoncé une bonne nouvelle pour les propriétaires de smartphones Samsung qui ne sont plus tout récents. Une des meilleures fonctionnalités des Galaxy S22 va bientôt être déployée sur davantage de modèles.

L'année dernière, Samsung a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Object Eraser » sur ses téléphones de la série Galaxy S21. Jusqu'à présent, cette fonction était exclusive aux nouveaux téléphones phares de Samsung, tels que la série Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 et la nouvelle série Galaxy S22. Cependant, Samsung souhaite ajouter quelques appareils à la liste des smartphones éligibles.

En effet, Samsung a récemment publié une nouvelle mise à jour de l'éditeur de photos qui apporte la fonctionnalité aux anciens téléphones Galaxy, dont notamment ceux des séries Galaxy S10 et Note 10, ainsi que le Galaxy A52. Cette fonctionnalité fait partie de la version 13.1.02.3 de l'application d'édition de photos, qui est disponible sur le Galaxy Store.

Qu’est-ce que la fonctionnalité « Object Eraser » sur les smartphones Galaxy ?

Pour ceux qui ne connaitraient pas la fonctionnalité « Object Eraser », il s’agit d’un outil très similaire à la gomme magique des smartphones Pixel qui permet d’effacer facilement des personnes ou des objets indésirables d’une photo. Google avait introduit cette fonctionnalité sur ses Pixel 6, avant de la rendre disponible sur ses anciens smartphones. La société a récemment rendu la fonctionnalité encore plus utile en ajoutant la possibilité de supprimer les reflets et les ombres des photos.

Pour utiliser la gomme magique de Samsung, il vous suffit d’ouvrir l'application Galerie sur votre téléphone Galaxy et sélectionner la photo que vous souhaitez modifier. Appuyez maintenant sur l'icône du crayon située dans la rangée inférieure pour ouvrir l'éditeur d'images. Vous devrez ensuite appuyer sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, et dans la liste, sélectionnez “Labos”. Assurez-vous que les boutons à bascule pour la Gomme d'ombre et la Gomme de réflexion sont activés.

Enfin, revenez à l'éditeur, appuyez à nouveau sur le bouton de menu à 3 points, puis sélectionnez « Object Eraser » pour faire apparaitre les outils vous permettant d’effacer des objets, des ombres et des reflets. Il vous suffira ensuite de cliquer sur l’élément à supprimer sur votre photo pour le faire disparaitre.

Source : Android Police