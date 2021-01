One UI 3.0 : Samsung présente une fonctionnalité capable d’effacer des objets de ses photos

Samsung a annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité intéressante lors de son événement Unpacked : “Object Eraser”. Grâce à une intelligence artificielle, les Galaxy S21 seront capables d'effacer les objets et les personnes de l'arrière-plan des photos. L'option devrait également être disponible sur les autres modèles de la firme avec le déploiement de One UI 3.0.

Outre la présentation des trois Galaxy S21, l'édition 2021 de l'événement Unpacked a permis à Samsung d'annoncer de nouvelles fonctionnalités de One UI 3.0. Parmi elles, on retrouve notamment la possibilité très intéressante de supprimer instantanément un objet ou une personne de l'arrière-plan d'une photo. Du doux nom de “Object Eraser” (littéralement “effaceur d'objets”), cette fonctionnalité est disponible dans la galerie photo de Samsung.

Pour l'utiliser, rien de plus simple : une fois la photo prise, le bouton Object Eraser sera disponible. En cliquant dessus, l'application demande quels objets doivent être retirés. Il est possible de sélectionner plusieurs éléments ainsi que de revenir en arrière en cas d'erreur. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton “effacer” pour voir les objets en question disparaître et être remplacés par le décor.

Object Eraser supprimer automatique les éléments gênants de photos

Samsung n'a pas précisé quel type d'éléments peut être retiré des photos, mais la présentation faite lors de l'événement Unpacked est plutôt convaincante. Si la fonctionnalité s'avère aussi efficace, il s'agit d'une véritable prouesse technologique de la part de la firme coréenne. Cette dernière fonctionne sans aucun doute grâce à une intelligence artificielle entraînée à reconnaître les objets, comme le fait Adobe avec son outil Content-Aware Fill.

Il s'agirait donc d'une première sur smartphone, qui illustre au passage la surpuissance de l'Exynos 2100. Remplacer automatiquement un élément par le décor environnant n'est pas chose aisée et demande en effet des calculs développés de la part de l'appareil. Object Eraser sera disponible sur les Galaxy S21 lors de leur sortie le 29 janvier prochain. Elle devrait également être disponible sur tous les modèles avec Android 11, à l'instar des Galaxy S20 qui ont d'ores et déjà reçu One UI 3.0.