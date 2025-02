Samsung déploie déjà la bêta 5 de One UI 7 sur les Galaxy S24… mais où est la version stable ?

Samsung accélère le développement de One UI 7 avec une cinquième bêta pour les Galaxy S24. Cette mise à jour surprise arrive bien plus tôt que prévu. Pourtant, les autres modèles de la marque devront encore patienter avant de la recevoir.

Les Galaxy S25 sont arrivés sur le marché début février avec One UI 7 directement installé. De nombreux utilisateurs espéraient que cela accélérerait le déploiement de la mise à jour sur les anciens modèles, notamment les Galaxy S24. Mais selon plusieurs sources, la version stable n’est pas encore prête. Samsung semble prendre son temps pour finaliser son logiciel, prolongeant ainsi l’attente des utilisateurs. La situation est d’autant plus frustrante que la marque reste discrète sur son calendrier officiel.

En attendant, Samsung continue de tester son interface avec de nouvelles versions bêta. Alors que la bêta 4 venait à peine d’être déployée, une cinquième version est déjà disponible. Ce rythme accéléré est inhabituel et pourrait indiquer que Samsung a rencontré des problèmes nécessitant des corrections rapides. Certains utilisateurs espéraient une version stable d’ici mars, mais l’arrivée de cette bêta 5 semble repousser encore cette échéance.

La version stable de One UI 7 se fait attendre alors que Samsung enchaîne les bêtas

Samsung a commencé à déployer One UI 7 bêta 5 aux États-Unis pour les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Cette version est disponible sur les modèles débloqués et ne pèse que 436 Mo, ce qui est bien plus léger que la précédente bêta 4, qui faisait 1,4 Go. D’après le changelog, cette mise à jour corrige un problème affectant la messagerie vocale visuelle (VVM), mais ne semble pas apporter d’autres nouveautés visibles. Les utilisateurs espéraient aussi des améliorations sur l’autonomie et les performances, mais rien ne semble avoir été précisé dans cette version.

Cette sortie rapide contredit certaines fuites qui annonçaient une arrivée en mars. Certains rapports indiquaient même que la bêta 4 serait la dernière avant la version finale. Finalement, il se pourrait que Samsung ajoute encore d’autres versions de test avant de stabiliser One UI 7. En attendant, les autres modèles Galaxy restent sans nouvelle mise à jour. Pour les propriétaires de Galaxy S23, Z Fold 5 ou Galaxy A, aucune version bêta n’a été annoncée, et le calendrier de Samsung reste flou. Selon les précédentes mises à jour, ces modèles pourraient devoir attendre plusieurs semaines, voire des mois, avant de bénéficier de One UI 7.