Samsung commence le déploiement de One UI 7 sur ses smartphones pliants, voici quand votre modèle la recevra

Samsung ouvre enfin le programme bêta de One UI 7 pour le Galaxy Z Flip 6. Après plusieurs mois réservés aux Galaxy S24, la mise à jour commence à s’étendre aux smartphones pliants. D’autres modèles devraient suivre dans les semaines à venir.

Chaque année, les mises à jour logicielles de Samsung sont très attendues par les utilisateurs. One UI 7, basé sur Android 15, a été testé en bêta depuis décembre 2024 sur les Galaxy S24. Pendant plusieurs mois, seuls ces modèles ont eu accès aux nouveautés de l’interface. Mais la marque accélère désormais le processus en l’ouvrant à d’autres appareils, à commencer par le Galaxy Z Flip 6,sorti l'an dernier.

Le Galaxy Z Flip 6 est donc le premier smartphone pliant à recevoir la bêta de One UI 7.0. Samsung a lancé cette mise à jour en Corée du Sud avant de l’étendre à d’autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde. Les utilisateurs peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members pour tester les nouveautés en avant-première. Cette première version bêta pèse 4,8 Go et inclut le patch de sécurité de mars 2025.

Samsung commence à tester One UI 7 sur ses smartphones pliantsen commençant par le Galaxy Z Flip 6

Cette mise à jour introduit plusieurs améliorations, notamment des animations plus fluides, un panneau de réglages rapides repensé et des ajustements d’interface pour les écrans pliants. Samsung souhaite optimiser l'utilisation de ses smartphones à écran flexible, en adaptant mieux les applications et les menus à leur format spécifique. L’objectif est d’offrir une navigation plus intuitive, avec un passage plus fluide entre les écrans internes et externes.

D’autres smartphones pliants devraient suivre rapidement. Le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 5 pourraient ainsi être les prochains à recevoir cette mise à jour en bêta. Samsung prévoit ensuite de déployer la version stable et tant attendue de One UI 7 dès avril, en commençant par les Galaxy S24 avant d’élargir progressivement la disponibilité. Pour les modèles plus anciens, comme le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 4, il faudra probablement attendre mai 2025. Les utilisateurs intéressés peuvent déjà s’inscrire à la bêta pour découvrir ces nouveautés avant leur sortie officielle.

Source : sammobile