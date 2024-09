Samsung casse le prix de tous ses écrans PC avec ce code promo !

Vous cherchez un grand écran pour améliorer votre setup gaming ? Vous souhaitez un meilleur écran pour travailler de chez vous ? Samsung a mis en place un code promo pour vous équiper à prix réduit. En renseignant le code MONITEUR10 dans votre panier, vous bénéficiez de 10% de réduction immédiate. Et bonne nouvelle, c’est valable sur tous les moniteurs et cumulable avec les offres déjà en cours !

C’est la rentrée chez Samsung. Et pour l’occasion, le géant coréen vous fait un beau cadeau pour acheter votre moniteur moins cher. Avec le code promo MONITEUR10, vous disposez d’une réduction de 10% sur tous les moniteurs disponibles actuellement sur le site. Mais attention ! Cette offre n’est valable que du 13 au 17 septembre. Alors ne tardez pas pour vous équiper à prix réduit !

Si vous êtes fan de jeux vidéos, c’est l’occasion d’améliorer votre setup avec une dalle spéciale gaming à faible latence. Si vous êtes créatif ou si vous utilisez votre ordinateur de bureau pour travailler, vous pouvez en profiter pour passer sur un système à deux écrans pour gagner en productivité et en confort d’utilisation.

Le code MONITEUR10 est à utilisation unique et, bonne nouvelle, il est cumulable avec les autres offres promotionnelles en cours. Il ne peut cependant pas être utilisé avec les produits offerts et autres codes promotionnels.

L’écran Odyssey G5 de 27 pouces passe à seulement 206,10€

L’écran PC Gaming Odyssey G5 de 27 pouces est habituellement en vente à 249 € mais il profite actuellement d’une réduction de 20 €. En ajoutant le code MONITEUR10, vous avez en plus 10% de réduction. Son prix chute donc à 206,10 €.

Cette dalle bénéficie d’une résolution QHD (2560×1440 px) et d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz. En outre, grâce à son temps de réponse de 1ms, vous pourrez profiter de vos jeux sans latence.

La technologie DisplayHDR 400 vous offre des images détaillées et contrastées avec des blancs lumineux et des noirs profonds. Le pied ajustable vous permet de régler la hauteur, l’inclinaison, l’orientation et même l’angle ! Vous pouvez donc utiliser votre écran en vertical mais aussi en horizontal.

L’écran PC ViewFinity S65VC de 34 pouces chute à 386,10€ au lieu de 469 €

Sur ce modèle aussi, vous pouvez bénéficier d’une double réduction. Il est déjà affiché en promotion à 429 euros au lieu de 469 euros. Mais avec le code promo MONITEUR10, vous avez -10% supplémentaires. Le prix de ce moniteur courbé 34 pouces passe ainsi à seulement 386,10 euros, soit une baisse de prix totale de plus de 80 euros ! C’est un prix très attractif pour un grand écran d’ordinateur.

Ce moniteur professionnel incurvé offre une taille conséquente de 34 pouces sur un format 21:9. Il permet donc un affichage très large de votre bureau pour afficher plusieurs applications en même temps sans pour autant perdre en visibilité. En plus, il affiche une définition d’image Ultra-WQHD (3440 x 1440 pixels) pour une affiche net et précis et un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour une fluidité exemplaire..

Mais ce modèle n’est pas seulement grand. Il offre aussi des technologies intelligentes (Eye care, Adaptive Picture, mode Eye Saver, Flicker Free), une connectivité complète (USB Type-C, HDMI et LAN) et une webcam intégrée pour les visioconférences.