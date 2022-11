Samsung casse le prix de la gamme Galaxy S22 pour le Black Friday

Pour célébrer le Black Friday, Samsung vous propose les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra à partir de 599€. Le meilleur prix depuis leur lancement ! On vous explique tout dans cet article.

Découvrir l’offre chez Samsung

Samsung ne fête pas le Black Friday à moitié ! Jusqu’au 28 novembre prochain, le constructeur vous propose de nombreux produits à prix mini. Et parmi eux, on a trouvé les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra au meilleur prix depuis leur lancement grâce à une réduction exceptionnelle de 260€. Le Samsung Galaxy S22 128Go se retrouve ainsi à moins de 600€ !

En vous rendant vite sur la boutique officielle de Samsung, vous pouvez vous procurer :

Le Samsung Galaxy S22 128Go à 599€ au lieu de 859€.

Le Samsung Galaxy S22 256Go à 649€ au lieu de 909€.

Le Samsung Galaxy S22+ 128Go à 799€ au lieu de 1059€.

Le Samsung Galaxy S22+ 256Go à 849€ au lieu de 1109€.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 128Go à 999€ au lieu de 1259€.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 256Go à 1099€ au lieu de 1359€.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 512Go à 1199€ au lieu de 1459€.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 1To à 1399€ au lieu de 1659€.

Voir tous les S22 à prix mini

En prime, de nombreux coloris sont disponibles ! En fonction des modèles, vous pouvez en effet choisir entre noir, rose, vert, blanc, violet, bleu clair, gris, crème ou encore rouge foncé.

Pourquoi craquer pour un Samsung Galaxy S22 ?

Véritable concurrent sérieux de l’iPhone 13, le Samsung Galaxy S22 est sorti cette année et il a déjà séduit de nombreux consommateurs. On vous en parlait déjà à sa sortie en mars dernier dans notre test sur le Samsung Galaxy S22. Parmi tous les avantages du smartphone, on note :

Son design élégant et confortable.

Le verre minéral à l’arrière très agréable au toucher.

Son écran parfaitement calibré.

Ses photos lumineuses, même de nuit.

Son excellente autonomie, même pour le gaming.

Son zoom hybride 20x.

Pour moins de 600€ pendant le Black Friday, vous pouvez ainsi profiter de toutes ces prestations haut de gamme, mais aussi d’une fiche technique exceptionnelle avec un écran de 6,1”, 128Go de stockage SSD, 3 capteur photos dont un module principal de 50Mp, un processeur Exynos 2200 et 8Go de RAM.

Pour vous le procurer à prix mini, rappelons que le Black Friday Samsung prend fin le 28 novembre prochain (inclus). Aussi, les stocks sont limités et vous êtes déjà nombreux à profiter de l’offre. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.