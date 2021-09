Samsung va enfin démocratiser les PC portables avec écran OLED

Samsung Display a annoncé la mise en production de masse d’écrans OLED 90Hz pour les ordinateurs portables. Cette technologie devrait donc se démocratiser très bientôt sur le marché. Une innovation pour l’instant encore marginale et attendue depuis longtemps.

Les écrans OLED sur les PC portables existent déjà depuis quelques années, mais restent très minoritaires et les modèles qui en bénéficient coûtent cher. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne puisque Samsung Display a annoncé la mise en production en masse d’écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'était une promesse du constructeur.

Samsung Display va ainsi produire en grande quantité des écrans OLED de 14 et 16 pouces pour les PC portables. Une petite révolution sur le marché. La mention d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz est intéressante aussi. Les PC portables cibles, donc les laptops dédiés à la bureautique, sont en général dotés d’un écran LCD à 60 Hz. Une grosse évolution donc.

A titre de comparaison, les PC gamers disposent en général d’écran IPS LCD avec un taux de rafraîchissement plus élevé, comme 144 Hz, 240 HZ et parfois plus. Ils seront donc moins concernés par cette nouvelle.

Samsung ne va apporter que des avantages avec l'OLED

L’OLED apporte des avantages certains aux utilisateurs par rapport au LCD. Cette technologie permet ainsi un contraste beaucoup plus élevé, avec des noirs vraiment profonds et des blancs éclatants. Selon la calibration, les couleurs peuvent aussi être plus vibrantes que sur un écran IPS LCD classique. On peut aussi noter une plus grande luminosité ainsi qu’une rémanence nulle. Bref, le consommateur a tout à y gagner.

L’arrivée en masse de l’OLED sur les PC serait une excellente chose, aussi bien pour le confort de l’utilisateur que pour le marché. Certains ordinateurs bénéficient déjà de ce type d’écran faits par Samsung Display, comme les nouveaux Asus Vivobook et Zenbook.

Pour le moment, cette production ne se concentrera que sur les PC de travail, mais on peut espérer une vraie démocratisation à l’avenir, même sur les machines de jeu. Cela ne signifie pas non plus la fin programmée de la technologie LCD, qui a encore de beaux jours devant elle et qui reste moins chère. Elle risque de rester ultradominante sur le marché pendant encore beaucoup d’années.