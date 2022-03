Des Russes vont lancer une alternative au Google Play Store ce 9 mai 2022

Des développeurs russes mettent au point une alternative au Play Store, la boutique d'applications Android fermée en Russie sur décision de Google. Baptisée Nashstore, cette alternative veut permettre aux développeurs de contourner les sanctions.

Après l'invasion de la Russie en Ukraine, de nombreuses entreprises occidentales ont pris la décision de se retirer du marché russe. Des géants comme Amazon, Sony et Google ont cessé de vendre leurs produits sur le territoire russe. De facto, le Play Store, la boutique d'applications Android préinstallée sur la plupart des smartphones, est fermé.

Actuellement, les Russes ne peuvent pas acheter d'applications Android sur le Play Store ou faire des transactions par le biais de la boutique en ligne. Tous les abonnements souscrits par les internautes russes sont temporairement bloqués. En réaction, des développeurs russes prévoient de lancer une alternative au Play Store, rapportent nos confrères de Reuters.

La Russie va avoir droit à une alternative au Play Store

Digital Platforms, une organisation russe axée sur le développement numérique, a annoncé l'arrivée d'une boutique d'applications alternative baptisée NashStore. Dans la langue russe, “Nashstore” signifie “notre boutique”. Cette initiative vise à contourner les restrictions mises en place par les géants du numérique basés aux Etats-Unis.

“Les Russes ne peuvent plus utiliser Google Play pour acheter des applications et les développeurs ont perdu leur source de revenus”, regrette Vladimir Zykov, directeur des projets chez Digital Platforms. Développée à destination des appareils Android, la boutique sera compatible avec les cartes bancaires russes qui s'appuient sur le réseau Mir, qui est géré par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Les internautes pourront à nouveau acheter des apps et souscrire à des abonnements.

Cette boutique se veut ouverte à tous les développeurs. “Tout le monde peut demander l'inclusion de son logiciel dans NashStore via le site officiel NashStore.ru”, explique le responsable, qui assure que “plus de 700 entreprises coopèrent” dans le développement de la boutique.

Cette plateforme alternative devrait être dévoilée dès le 9 mai 2022 lors d'une fête nationale russe. Ce jour là, le peuple russe célèbre la victoire de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment un défilé militaire qui traverse la Place Rouge de Moscou.

Notez que ce n'est pas la seule alternative russe née suite aux sanctions occidentales. Suite à l'interdiction d'Instagram, des développeurs ont lancé Rossgram, une application de partage de photos dont le fonctionnement est similaire.

Source : Reuters